Фаррелла Вільямса розкритикували після появи на публіці з сумкою за мільйон доларів

Модель сумки Millionaire Speedy поки не представлена на офіційному сайті Louis Vuitton.

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50-річний музикант, а з лютого 2023-го — і креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton Фаррелл Вільямс потрапив під шквал критики після того, як з'явився на публіці з новою сумкою Louis Vuitton, відомою як Millionaire Speedy. Аксесуар канарково-жовтого кольору коштує мільйон доларів і не по кишені навіть середньому класу, пише Daily Mail.

За даними GQ, сумка буде прикрашена масивною золотою фурнітурою на ручках і плечовому ремені, а її ціна може бути зумовлена справжніми діамантами, що покривають підвіски.

Модель Millionaire Speedy поки не представлена на офіційному сайті Louis Vuitton, але скріншот, опублікований в Instagram зіркою НБА Пі Джей Такером минулого тижня, дав модницям уявлення про те, чого вони можуть очікувати.

Вартість сумки зумовлена тим, що в її оздобленні є золото і діаманти Фото: Скриншот

На фотографії, розміщеній у каруселі, зображено сумку Speedy, доступну для продажу на замовлення в п'яти яскравих колірних варіантах, включно з червоним, зеленим, синім і коричневим.

На думку користувачів, Вільямс, представивши таку сумку, показав усім, що він "відірваний від реальності". Кілька людей навіть звинуватили дизайнера, який народився у Вірджинія-Біч, штат Вірджинія, в тому, що він забув своє скромніше коріння.

"Фаррелл Вільямс знає людей у місті, звідки він, у Вірджинії, не може дозволити собі цю сумку. Якби вони хотіли підтримати його сумку, то не змогли б", "Фаррелл дуже далеко від того міста у Вірджинії", "Хоча для чого? Ексклюзивність? Це дратує", "Навіть якби я був багатий. Я б все одно не купив це за мільйон доларів?!" — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе в яскравому жовтому костюмі відвідала перший показ Фаррелла Вільямса .