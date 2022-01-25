Бренд Tiffany обвинили в плагиате. Очки певца Фаррелла Уильямса оказались копией очков XVII века

Изумрудные и алмазные очки Великих Моголов были выставлены на аукцион Sotheby's

Певец Фаррелл Уильямс появился на показе Kenzo в драгоценных очках Tiffany & Co. с бриллиантовой оправой. Представители бренда сообщили, что это кастомное изделие из золота и 61 бриллианта. А Фаррелл должен был прорекламировать очки и сообщить таким образом о своем сотрудничестве с брендом. Но его эффектное появление обернулось скандалом. Об этом пишет Hypebae.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Уильям Фаррелл сидел в первом ряду на дебютном шоу Kenzo NIGO на Неделе мужской моды в Париже и не снимал свои бриллиантовые солнцезащитные очки. На коллаборацию с брендом он только намекал, говоря, что тут ради моды, а о сотрудничестве расскажет позже.

Его фото появились во всех модных изданиях, и на оригинальный аксессуар обратила внимание ювелирный эксперт и колумнистка Vanity Fair и Telegraph Аннабель Дэвидсон.

Она написала пост, в котором заявила, что это очень некрасиво со стороны такого уважаемого бренда с историей, как Tiffany & Co. копировать ювелирное изделие и выдавать его за оригинальную идею.

[ + – ] Очки Великих Моголов, которые скопировал бренд Tiffany & Co. Фото: Sotheby’s

"Я думаю, что Tiffany & Co. совершили ошибку, не упомянув о паре, которую многие из нас видели в прошлом году — мы, любители ювелирных изделий, можем быть странными людьми, но мы замечаем такие вещи", — написала Дэвидсон.

Напомним, очки, которые скопировал ювелирный бренд, были созданы для правителей империей Великих Моголов. Ради них распилили огромный изумруд и бриллиант чистой воды.

Драгоценная оправа из алмазов была добавлена позже. Считалось, что в изумрудных очках правитель "может увидеть рай", а в бриллиантовых – "достичь просветления".

Обе пары продавались на аукционе Sotheby's за два миллиона долларов, но покупателей на них не нашлось. Продавец остался анонимным. Но Аннабель посчастливилось примерить обе пары и она опубликовала снимки, сравнив их с парой Фаррелла.

[ + – ] Аннабель Дэвидсон в изумрудных очках Фото: Instagram annabel_davidson_yeah

[ + – ] Аннабель Дэвидсон в бриллиантовых очках Фото: Instagram annabel_davidson_yeah

Оказалось, что они идентичны – ювелиры Tiffany & Co. скопировали даже каплевидную форму.

Напомним, Империя Великих Моголов существовала на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана в 1526—1540 и 1555—1858 годах. А уникальные камни, из которых вырезали линзы, как считают ювелиры, были просто огромны.