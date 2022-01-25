Бренд Tiffany звинуватили в плагіаті. Окуляри співака Фаррелла Вільямса виявилися копією окулярів XVII ст.

Смарагдові й алмазні окуляри Великих Моголів були виставлені на аукціон Sotheby's

Співак Фаррелл Вільямс з'явився на показі Kenzo в дорогоцінних окулярах Tiffany & Co. з діамантовою оправою. Представники бренду повідомили, що це кастомний виріб із золота та 61 діаманта. А Фаррелл мав прорекламувати окулярита повідомити таким чином про свою співпрацю з брендом. Але його ефектна поява обернулася скандалом. Про це пише Hypebae.

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Вільям Фаррелл сидів у першому ряду на дебютному шоу Kenzo NIGO на Тижні чоловічої моди в Парижі та не знімав свої діамантові сонцезахисні окуляри. На колаборацію з брендом він лише натякав, кажучи, що тут заради моди, а про співпрацю розповість згодом.

Його фото з'явилися в усіх модних виданнях, і на оригінальний аксесуар звернула увагу ювелірна експертка та колумністка Vanity Fair і Telegraph Аннабель Девідсон.

Вона написала пост, у якому заявила, що це дуже негарно з боку такого шановного бренду з історією як Tiffany&Co. копіювати ювелірний виріб і видавати його за оригінальну ідею.

[ + – ] Окуляри Великих Моголів, які скопіював бренд Tiffany&Co. Фото: Sotheby’s

"Я думаю, що Tiffany & Co. припустилися помилки, не згадавши про пару, яку багато хто з нас бачив минулого року — ми, любителі ювелірних виробів, можемо бути дивними людьми, але ми помічаємо такі речі", — написала Девідсон.

Нагадаємо, окуляри, які скопіював ювелірний бренд, було створено для правителів імперією Великих Моголів. Заради них розпиляли величезний смарагд і діамант чистої води.

Дорогоцінну оправу з алмазів було додано пізніше. Вважалося, що в смарагдових окулярах правитель "може побачити рай", а в діамантових — "досягти просвітлення".

Обидві пари продавалися на аукціоні Sotheby's за два мільйони доларів, але покупців не знайшлося. Продавець залишився анонімним. Але Аннабель пощастило приміряти обидві пари, і вона опублікувала знімки, порівнявши їх із парою Фаррелла.

[ + – ] Аннабель Девідсон у смарагдових окулярах Фото: Instagram annabel_davidson_yeah

[ + – ] Аннабель Девідсон у діамантових окулярах Фото: Instagram annabel_davidson_yeah

Виявилося, що вони є ідентичними, – ювеліри Tiffany & Co. скопіювали навіть краплеподібну форму.

Нагадаємо, Імперія Великих Моголів існувала на території сучасних Індії, Пакистану, Бангладешу та південно-східного Афганістану в 1526—1540 і 1555—1858 роках. А унікальне каміння, з якого вирізали лінзи, як вважають ювеліри, було просто величезне.