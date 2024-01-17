Принц Уильям настаивал на приглашении родителей Кейт Миддлтон на коронацию Чарльза ІІІ

Список гостей на исторической церемонии в Вестминстерском аббатстве был плотным. Родители принцессы Уэльской могли не попасть на коронацию британского суверена.

Принц Уильям настаивал на том, чтобы Кэрол и Майкла Миддлтонов пригласили на коронацию короля Чарльза ІІІ в мае 2023 года. Об этом пишет The Mirror.

Автор Роберт Хардман пишет в своей новой книге "Charles III: The Inside Story", что принц Уэльский обратился с "прямым запросом", чтобы родители его жены присутствовали и им дали видные места в Вестминстерском аббатстве.

"...через семьдесят лет Миддлтоны численно превышают Маунтбеттенов в четыре раза", — пишет он.

Более 8000 гостей стали свидетелями момента коронации покойной королевы, по сравнению с 2200 присутствующими на коронации ее старшего сына. В частности, на историческое событие пригласили украинскую первую леди Елену Зеленскую и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Единственной представительницей семьи принца Филиппа была давняя подруга и жена троюродной сестры короля Пенелопа Кнатчбулл, графиня Бирмы.

Родители Кейт Миддлтон на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty

Леди Памела Хикс, одна из подружек невесты и фрейлин покойной королевы, была среди тех, кто не получил приглашения.

Бизнес-леди Кэрол и бывший бортовой диспетчер Майкл были сфотографированы во время прибытия в Вестминстерское аббатство на церемонию вместе со своими детьми, Пиппой Мэтьюз и Джеймсом Миддлтоном.

Пиппа Миддлтон на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty

К Пиппе не присоединился ее муж Джеймс Мэттьюз.

Семья Миддлтон проживает в Баклбери, графство Беркшир, и говорят, что принц Уильям имел тесную связь с семьей Кейт с момента их первой встречи в университете Сент-Эндрюс в начале 2000-х.

Коронация Чарльза III Фото: Getty Images

Напомним, принц и принцесса Уэльские отреагировали на обвинения в фотошопе своей рождественской открытки.

Также Фокус писал о вероятном подарке принца Уильяма жене на Рождество.