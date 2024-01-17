Кейт Миддлтон попала в больницу: что произошло

Жена принца Уильяма не вернется к выполнению королевских обязанностей до Пасхи 2024 года. Она попросила оставить ее и детей в покое.

Кенсингтонский дворец объявил во вторник, 17 января 2024 года, что Кейт Миддлтон перенесла "плановую" операцию на брюшной полости. Об этом представители королевской семьи Великобритании сообщили в Instagram.

"Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице в течение десяти-четырнадцати дней, а затем вернется домой для продолжения выздоровления", — говорится в заявлении.

В частности, сообщается, что супруга принца Уильяма не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи 2024 года.

Мама троих детей выразила желание "сохранять как можно больше нормальной жизни для своих детей" и после заявления оставить ее в покое.

Кейт Миддлтон попала в больницу

Кенсингтонский дворец заявил, что будет делиться только "значительными" новостями.

"Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми заинтересованными лицами за то, что она вынуждена отложить свои будущие выходы", — говорится в заявлении.

Не сообщается никакой информации о том, что именно лечит принцесса.

Королевские поклонники выразили свою поддержку супруге принца Уильяма.

"Желаю принцессе скорейшего выздоровления", "Посылаю всю живительную энергию в ее сторону", "Желаю принцессе Уэльской скорейшего выздоровления", — пишут пользователи сети.

Напомним, принц Уильям проявил заботу о родителях жены.

Также Фокус писал об особенностях воспитания детей Кейт Миддлтон.