Нарушают метаболизм и повышают уровень сахара: 5 худших продуктов для перекуса

Обработанные продукты — неотъемлимая часть современного общества, ведь это быстро и удобно. Однако за их соблазнительным вкусом скрывается потенциальная угроза нашему метаболическому здоровью.

Выбирая те или иные продукты мы намеренно приносим пользу или реж нашему здоровью. И часто, казалось бы, невинный выбор может привести к резистентности к инсулину, что в конечном итоге нарушит хрупкий баланс метаболизма. Диетолог Крутика Нанавати рассказала о пяти наихудших обработанных закусках, от которых лучше отказаться, поскольку они вызывают резистентность к инсулину и нарушают обмен веществ. Об этом пишет She Finds.

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Сладкие энергетические батончики

Фото: Freepik

Нанавати говорит, что батончики мюсли, фруктовые батончики и энергетические батончики, которые часто продаются как здоровые перекусы, могут не иметь такой пищевой ценности, как вы думаете. В них "добавлен сахар, рафинированное зерно и искусственные подсластители". Более того, диетолог подчеркивает, что эти обработанные продукты могут нанести вред вашему метаболизму и вызвать резистентность к инсулину.

"Избыточное потребление сахара может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к тому, что поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина. Со временем это может привести к резистентности к инсулину, что затрудняет эффективное регулирование уровня сахара в крови. Рафинированные зерна с низким содержанием клетчатки могут усугубить скачки сахара в крови и проблемы с пищеварением. Искусственные подсластители могут разрушать кишечные бактерии и влиять на метаболический баланс. Важно помнить об этих факторах", — говорит она.

Закусочные крекеры

Удобные обработанные крекеры, такие как крендели с солью, чипсы из картофеля или кукурузы обычно содержат рафинированные зерна, большое количество соли и вредных жиров.

Нанавати говорит: "Подобно сладким батончикам, крекерам, приготовленным из рафинированных зерен, не хватает клетчатки, и они могут вызывать скачки уровня сахара в крови. Чрезмерное потребление натрия может привести к задержке воды и повышению кровяного давления, нарушая обмен веществ. Нездоровые жиры, такие как частично гидрогенизированные масла, содержащиеся в крекерах, способствуют воспалению и нарушают здоровье кишечника, влияя на общую метаболическую функцию".

Йогурты с наполнителем

Фото: Pixabay

Нанавати рассказывает, что йогурты, наполненные ароматизаторами и подсластителями, особенно с фруктами на дне содержат добавленный сахар, искусственные подсластители и некачественный йогурт с добавлением крахмала. Эта комбинация создает риск развития резистентности к инсулину и нарушения метаболических процессов.

"Хотя йогурт может быть питательным, ароматизированные сорта часто содержат чрезмерное количество добавленного сахара и искусственных подсластителей. Это может вызвать скачки уровня сахара в крови и нарушить баланс кишечных бактерий. Некачественный йогурт с крахмалом может еще больше увеличить гликемическую нагрузку и повлиять на пищеварение. Попробуйте простой йогурт со свежими фруктами и орехами, он сохраняет питательные вещества и имеет восхитительный вкус", — утверждает она.

Попкорн для микроволновки

"Попкорн, приготовленный в микроволновой печи, часто содержит искусственные ароматизаторы и консерванты, которые могут нарушить здоровье кишечника и способствовать воспалению. Добавление вредных жиров, таких как частично гидрогенизированные масла, может еще больше усугубить эти проблемы. Выбирайте воздушный попкорн с небольшим количеством оливкового масла и трав, в качестве более здоровой альтернативы", — говорит Нанавати.

Переработанные мясные закуски

Фото: Freepik

Обработанные мясные закуски, такие как колбаса, вяленое мясо и мясные деликатесы, полны нитратов, консервантов и вредных жиров.

"Обработанное мясо часто содержит большое количество нитратов и консервантов, что может способствовать воспалению и дисбактериозу кишечника. Кроме того, нездоровые жиры могут еще больше нарушить обмен веществ и увеличить риск хронических заболеваний. Выбирайте нежирные источники белка, такие как курица или рыба, для более здорового перекуса", — говорит Нанавати.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.