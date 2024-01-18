Бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна (фото, видео)
Дженна Деван и Стив Кази стали родителями первого общего ребенка в 2020 году. Теперь они ожидают рождения второго наследника.
43-летняя американская актриса Дженна Деван беременна третьим ребенком. Об этом звезда драмы "Шаг вперед" объявила в Instagram.
Малыш станет вторым в союзе с ее женихом, 48-летним актером Стивом Кази.
Мама двоих детей опубликовала видео, на котором ее возлюбленный поет ей серенады, когда она принимает пенную ванну, прикрывая грудь руками.
"Подумайте, если я заставлю Стива Кази каждый вечер петь мне серенады, ребенок узнает его голос?" — подписала она ролик.
В трогательном видео актриса лежала в воде, а ее жених сидел на стуле возле ванны с гитарой.
Бывшая жена актера Ченнинга Татума также продемонстрировала свой заметно округлившийся живот в прозрачном черном платье, позируя для обложки "Romper".
Беременная знаменитость рассказала изданию, что она только что вошла во второй триместр и уже "снова чувствует себя живой".
В марте 2020 года они с Кази стали родителями первого общего ребенка — сына по имени Каллум.
А от Ченнинга Татума актриса воспитывает 10-летнюю дочь Эверли. Пара была в браке с 2009 по 2019 годы.
Напомним, Ченнинг Татум обручился с актрисой Зои Кравиц.
Также Фокус писал о том, как невеста Ченнинга Татума провела время с его дочкой.