Принц Гарри и Меган Маркл потерпели очередное поражение

Сериал герцогов Сассекских принес в общей сложности 81,6 млн часов просмотра. Впрочем, его не включили в список номинантов на престижную премию.

Меган Маркл и принц Гарри "ранены" после очередного поражения на церемонии вручения "Эмми". Об этом пишет Mirror.

Имена герцога и герцогини Сассекских снова не были включены в список номинантов — несмотря на то, что их документальный сериал "Гарри и Меган" установил рекорд как самая популярная документальная картина на Netflix.

И эксперт Линн Карратт считает, что из-за пренебрежительного отношения члены королевской семьи чувствуют себя "ранеными".

"Меган и Гарри могут чувствовать себя немного уязвленными, не получив номинацию на "Эмми". Но они столкнулись с жесткой конкуренцией за номинации", — рассказывает Каратт.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Специалист добавляет, что это не первое пренебрежение пары на "Эмми", и, как сообщалось, пара была "опустошена" в прошлом году после того, как не получила признание, которого, они считали, заслуживают.

Их шоу не получило ни одной номинации "Эмми", несмотря на то, что проект принес в общей сложности 81,6 млн часов просмотра.

Более того, королевская пара не была на церемонии награждения, которая была перенесена с сентября 2023 года из-за забастовки Гильдии киноактеров.

Постер сериала принца Гарри и Меган Маркл Фото: Netflix

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