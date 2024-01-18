Десятидневная свадьба: появились фото со свадебного банкета принца Брунея
Жена принца Абдула Матина из Брунея надела на свою свадьбу потрясающее блестящее платье от знаменитого модельера Зухаира Мурада. Ранее он создавал наряды для Бейонсе, Тейлор Свифт и Хайди Клум.
Свадебные торжества принца Брунея Абдула Матина и его невесты Аниши Росна длились десять дней. И их кульминацией стал роскошный свадебный прием. Очаровательная невеста, которая уже демонстрировала несколько роскошных нарядов, появилась на банкете в сверкающем платье от известного ливанского дизайнера Зуахира Мурада и роскошных украшениях. Об этом пишет Daily Mail.
Зухаир Мурад поздравил пару в Instagram и пожелал им "любви и счастья на всю жизнь".
В подписи к фотокарусели прекрасного блестящего ансамбля невесты, который она надела на банкет, он написал: "Я имел честь быть частью королевской свадьбы семьи Брунея , разработав свадебное платье невесты принца Абдула Матина".
На тщательно продуманной церемонии королевская чета публично связала себя узами брака (несмотря на то, что в прошлую среду они сделали это официально) и насладилась богато украшенным приемом, на котором присутствовало множество международных членов королевской семьи и высокопоставленных лиц.
Первое платье Аниши из плотной серебристой ткани было украшено замысловатыми цветочными элементами. Образ дополняла роскошная бриллиантовая тиара, которую ранее носила принцесса Азема, сестра принца Матина, и длинная кружевная вуаль.
На невесте также были эффектные серьги и потрясающее бриллиантовое колье с большой подвеской. Еще она несла небольшой букет из бриллиантов.
Платье для банкета от Мурада было расшито пайетками и отличалось скромным силуэтом.
Модели Зухаира также носили Адель, Дженнифер Лопес, Хайди Клум и многие другие. Гуру моды ранее разработал платье, в котором принцесса Саудовской Аравии Аль-Тавиль была на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.
Знаменитый принц Абдул Матин, шестой в очереди на престол Брунея, объявил о своей помолвке с Анишей в декабре — заявление, которое шокировало поклонников самого завидного холостяка Азии.
Его новая жена — внучка советника лидера Брунея султана Хассанала Болкиаха. Она владеет компанией в сфере моды и туризма, и пара встречается уже много лет.
В воскресенье на приеме во дворце Истана Нурул Иман было около 5000 человек.
Сообщается, что среди гостей были члены королевской семьи из Саудовской Аравии и Иордании, король Малайзии Абдалла и королева Азиза, король Бутана Джигме и королева Джецун Пема, а также президент Индонезии Джоко Видодо и лидер Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
Пара помахала тысячам людей, собравшихся на улицах столицы Бандар-Сери-Бегаван, прежде чем прибыть во дворец Истана Нурул Иман на автомобиле Rolls Royce с открытым верхом.
Это был первый раз, когда молодоженов видели вместе с тех пор, как в начале недели прошла официальная свадебная церемония за закрытыми дверями.
Принц Абдул Матин — четвертый сын и десятый ребенок 77-летнего султана Хассанала Болкиаха и его бывшей второй жены Мариам Абдул Азиз, 67 лет.
Принц занимает шестое место в очереди на престол и обрел известность в социальных сетях, где он активно общается с общественностью в Instagram – и может похвастаться 2,4 миллионами подписчиков.
В соцсетях он демонстрировал свою роскошную жизнь, а также дворцовую рутину и документировал свою службу в армии.
Но когда принцу было 24 года, издание GQ Таиланд охарактеризовало его как "приземленного человека, который не любит выставлять напоказ богатство своей семьи".
"Он говорит "спасибо" в конце каждого предложения и не делает различий по классу или социальному статусу в своем взаимодействии с окружающими его людьми", — говорилось в статье. Особо в интервью подчеркивалось, что обаяние принца привлекло внимание больше, чем его яркая внешность.
Отец Абдул Матина, султан Брунея, является одним из самых богатых людей в мире, его собственный капитал превышает 24 миллиарда фунтов стерлингов — благодаря экспорту сырой нефти и природного газа.
Принц Матин, которого журнал Tatler назвал одним из 50 самых завидных холостяков Азии в 2016 году, получил степень магистра международных исследований и дипломатии в Лондонском университете в 2016 году.
В настоящее время он служит пилотом вертолета в Королевских ВВС Брунея в звании майора.
Матин также продемонстрировал свою страсть к поло, представляя Бруней на Играх Юго-Восточной Азии в 2017 и 2019 годах.
Напомним, ранее Фокус писал о торжественной церемонии бракосочетания, на которой принц Брунея и его невеста появились в традиционных красных нарядах и золотых украшениях.