Невеста и жених в красном: принц Брунея Абдул Матин показал первые фото со свадьбы
Свадьба самого завидного жениха Азии продлится до 16 января. И уже состоялась официальная свадебная церемония.
Принц Абдул Матин, 32-летний член королевской семьи Брунея и его 29-летняя невеста Аниша Росна связали себя узами брака. Официально свадебные торжества продлятся 10 дней и завершатся 16 января. Фотографиями с роскошной церемонии в столице Бандар-Сери-Бегаван, принц уже поделился в своем Instagram, пишет Elle.
Пара приняла участие в церемонии "напудривания", которая является общепринятой в Малайзии и Брунее, и в ней участвуют жених и невеста, благословленные близкими членами семьи.
Семья наносит ароматную пасту на руки молодоженов и желает им счастливой, плодородной и богатой семейной жизни.
На церемонии Абдул Матин и Аниша появились в традиционных алых нарядах. Голову Аниши украшала огромная золотая корона, покрытая красной вуалью. После вуаль сняли, открывая ее лицо и роскошные украшения.
На запястьях невесты были массивные золотые браслеты, а образ она дополнила красными туфлями на высоком каблуке.
До этого дня Аниша уже показывала два роскошных свадебных наряда. В традиционном брунейском наряде с покрытой головой она демонстрировала свое обручальное кольцо с большим бриллиантом.
А в кружевном белом платье с белой вуалью она осматривала свадебные подарки и позировала для официальных фото.
Торжества продлятся до воскресения и финалом праздничных мероприятий станет банкет, на который съедутся, как ожидается, члены королевских семей со всего мира.
Принц Абдул Матин, был одним из самых завидных холостяков Азии и мира до того, как встретил свою невесту, хотя о том, как развивались их отношения, мало что известно. Принц Матин — четвертый сын и десятый ребенок 77-летнего султана Хассанала Болкиаха и его бывшей второй жены Мариам Абдул Азиз, 67 лет.
Матин – шестой в очереди на престол, но, пожалуй, самый популярный член султанской семьи Брунея, которая славится своим баснословным богатством и скандальными выходками. Например, у дяди Матина был целый гарем, о чем одна из наложниц написала книгу.
Принца описывают, как приятного молодого человека, умелого игрока в поло и опытного наездника. Он в настоящее время служит пилотом вертолета в Королевских ВВС Брунея и имеет звание майора. Матин часто сопровождает своего отца в зарубежных поездках.
Аниша Росна – из семьи дипломатов, ее дед был советником султана. Аниша — предприниматель, управляющая компанией по производству шелковой одежды Silk Collective и эксклюзивным стартапом по планированию отдыха Authentirary.
Напомним, ранее Фокус писал о семье султана Брунея и о том, как живет один из самых богатых людей в мире.