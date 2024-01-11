"Горячий" принц Брунея женился: невеста уже показала три свадебных наряда

Принц Брунея Абдул Матин и Аниша Росна Иса-Калебич поженились официально. Но торжества продлятся до 16 января.

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Принц Брунея Абдул Матин, которого называли "самым горячим принцем", "завидным холостяком" и прочими лестными прозвищами, официально женился на своей избраннице Анише Росна Исе-Калебич. Торжественная церемония, которая официально узаконивает брак перед дальнейшими днями празднования, состоялась сегодня, 11 января, в мечети султана Омара Али Сайфуддина с золотым куполом. Об этом пишет Time.

Официально свадебные торжества стартовали еще 7 января и продлятся до 16 января. Церемония бракосочетания была закрыта для публики и на ней присутствовали в основном министры и правительственные чиновники. Журналистам лишь удалось сфотографировать Абдула Матина, который в сопровождении отца, султана Брунея Хассанала Болкиаха, следовал в лимузине на церемонию.

32-летний обученный пилот вертолета и майор Королевских ВВС Брунея, принц Абдул Матин прославился своими успехами в поло и популярностью в соцсетях. На его страницу в Instagram подписались 2,5 миллиона фанатов.

Принц Абдул Матин

Его невеста – не из королевской семьи. 29-летняя Аниша Росна Иса-Калебич – внучка специального советника султана Пехина Дато Исы — председателя-основателя Royal Brunei Airlines. С принцем она встречалась около трех лет.

В соцсетях уже появились ее фото в двух свадебных нарядах. Аниша примерила традиционное мусульманское одеяние, которое закрывает тело и волосы из серебристой парчи от дизайнера Тех Фирдауса. Платье с ручной вышивкой дополнил белоснежный хиджаб. Также Аниша показала свое обручальное кольцо — из платины с огромным бриллиантом огранки "принцесса".

Аниша Росна Иса-Калебич

На других фотографиях Аниша осматривала свадебные подарки и читала Коран. В этот раз она была в более европейском наряде – длинном платье из кружев и с длинной фатой.

Аниша Росна Иса-Калебич

А на самой церемонии в мечети Аниша была одета в традиционный брунейский наряд красного цвета, украшенный золотой вышивкой, а также золотые украшения.

Свадьба брунейского принца

Ее голову украшала роскошная золотая корона с большим алым покрывалом.

Принц Матин — сын брунейского султана Хассанала Болкиаха, одного из самых богатых членов королевской семьи в мире, чье состояние оценивается почти в 28 миллиардов долларов. Принц Матин, шестой в очереди на престол, является четвертым сыном и 10-м ребенком султана.

Аниша Иса-Калебич — из семьи высокопоставленных чиновников. Она также управляет модным брендом Silk Collective и является совладельцем туристической компании Authentirary.

Аниша Росна Иса-Калебич

О помолвке принца и Аниши было объявлено в октябре 2023 года. Пару видели вместе на свадебных церемониях сестер Матина принцессы Аземы Ниматул Болкиах в 2023 году и принцессы Фадзилы в 2022 году.

Свадебный фестиваль Абдула Матина и его прелестной невесты продлится до 16 января. Кульминацией торжества станет прием, который пройдет во дворце султаната Истана Нурул Иман 14 января, и, как ожидается, на нем примут участие множество знаменитостей и членов королевских семей. Не исключено, что церемонию посетят принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Абдул Матин и его отец-султан ранее присутствовали на коронации короля Чарльза и похоронах королевы Елизаветы II.