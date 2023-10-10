Принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются в Бруней на королевскую свадьбу

Ранее султан Брунея сообщил, что его сын, принц Абдул Матин, которого называют самым завидным женихом Азии, женится в январе 2024 года.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут оказаться в списке гостей на королевской свадьбе, которая пройдет в 2024 году в Брунее. Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Абдул Матин свяжет себя узами брака с Анишей Исой Калебич в январе 2024 года. Принца называют одним из самых красивых принцев Азии и самым завидным холостяком.

Принц и принцесса Уэльские могут быть среди присутствующих на королевской свадьбе.

В воскресенье султан Брунея объявил, что его сын, принц Абдул Матин, женится на Анише Исе Калебич в январе 2024 года.

Принц Абдул Матин на свадьбе сестры Фото: Instagram tmski

32-летний принц Абдул Матин — сын султана и его бывшей второй жены Хаджи Мириам Абдул Азиз.

Он самый младший из трех братьев и сестер, которые уже в браке.

Две его старшие сестры принцессы Фадзила и принцесса Азема вышли замуж в январе 2022 года и январе 2023 года соответственно.

Принц Абдул Матин с сестрой на ее свадьбе Фото: Instagram tmski

"По королевскому приказу Его Величества султана Хаджи Хассанала Болкиаха Муиззаддина Ваддаулы из Брунея-Даруссалама дворец объявил о предстоящей свадьбе Его Королевского Высочества принца Абдула Матина и Аниши Исы Калебич, которая состоится с 7 по 16 января 2024 года", — говорится в официальном сообщении.

Празднование, которое продлится девять дней, начнется с церемонии бракосочетания для получения королевского командования, после чего последуют выступления музыкантов королевского двора, чтобы официально отметить начало свадьбы.

Принц Абдул Матин

Торжественная церемония бракосочетания состоится 11 января в мечети Султана Омара Али Сайфуддина.

После этого состоится королевский свадебный прием с роскошным банкетом, на котором примут участие гости со всего мира.

Принц Абдул Матин Фото: Instagram tmski

Хотя это еще не подтверждено, вполне вероятно, что принц и принцесса Уэльские будут присутствовать на свадьбе принца Абдула Матина и Аниши Исы Калебич.

Султан и королева Брунея были на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году. Учитывая эту историю, вполне вероятно, что они направят приглашение членам британской королевской семьи на особый день своего сына.

Кроме того, обе пары присутствовали на свадьбе наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллы II и Раджвы Аль Саиф в июне.

41-летняя Кейт выглядела очень стильно в потрясающем платье Elie Saab, изготовленном по индивидуальному заказу, с длинными рукавами, высоким воротником с рюшами и замысловатыми деталями на лифе.

На вечерний прием Кейт переоделась в блестящее платье от Jenny Packham, дополнив его сверкающими серьгами Greville Chandelier, принадлежавшими покойной королеве, и тиарой "Lover's Knot" принцессы Дианы.

Напомним, ранее Фокус писал о роскошной свадьбе брунейской принцессы. Она несколько раз меняла наряды, а ее букет был сделан из золота с бриллиантами.