"Гарячий" принц Брунею одружився: наречена вже показала три весільні вбрання

Принц Брунею Абдул Матін і Аніша Росна Іса-Калебич одружилися офіційно. Але урочистості триватимуть до 16 січня.

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Принц Брунею Абдул Матін, якого називали "найгарячішим принцом", "завидним холостяком" та іншими утішними прізвиськами, офіційно одружився зі своєю обраницею Аніше Росна Ісе-Калебич. Урочиста церемонія, яка офіційно узаконює шлюб перед подальшими днями святкування, відбулася сьогодні, 11 січня, в мечеті султана Омара Алі Сайфуддіна із золотим куполом. Про це пише Time.

Офіційно весільні урочистості стартували ще 7 січня і триватимуть до 16 січня. Церемонія одруження була закрита для публіки і на ній були присутні здебільшого міністри та урядовці. Журналістам лише вдалося сфотографувати Абдула Матіна, який у супроводі батька, султана Брунею Хассанала Болкіаха, прямував у лімузині на церемонію.

32-річний навчений пілот вертольота і майор Королівських ВПС Брунею, принц Абдул Матін прославився своїми успіхами в поло і популярністю в соцмережах. На його сторінку в Instagram підписалися 2,5 мільйона фанатів.

Принц Абдул Матін

Його наречена — не з королівської родини. 29-річна Аніша Росна Іса-Калебич — внучка спеціального радника султана Пехіна Дато Іси — голови-засновника Royal Brunei Airlines. Із принцом вона зустрічалася близько трьох років.

У соцмережах уже з'явилися її фото у двох весільних вбраннях. Аніша приміряла традиційне мусульманське вбрання, що закриває тіло і волосся зі сріблястої парчі від дизайнера Тех Фірдауса. Сукню з ручною вишивкою доповнив білосніжний хіджаб. Також Аніша показала свою обручку — з платини з величезним діамантом огранювання "принцеса".

Аніша Росна Іса-Калебич

На інших фотографіях Аніша оглядала весільні подарунки і читала Коран. Цього разу вона була в більш європейському вбранні — довгій сукні з мережив і з довгою фатою.

Аніша Росна Іса-Калебич

А на самій церемонії в мечеті Аніша була одягнена в традиційне брунейське вбрання червоного кольору, прикрашене золотою вишивкою, а також золоті прикраси.

Весілля брунейського принца

Її голову прикрашала розкішна золота корона з великим червоним покривалом.

Принц Матін — син брунейського султана Хассанала Болкіаха, одного з найбагатших членів королівської сім'ї у світі, чиї статки оцінюють майже у 28 мільярдів доларів. Принц Матін, шостий у черзі на престол, є четвертим сином і 10-ю дитиною султана.

Аніша Іса-Калебич — із сім'ї високопоставлених чиновників. Вона також керує модним брендом Silk Collective і є співвласницею туристичної компанії Authentirary.

Аніша Росна Іса-Калебич

Про заручини принца й Аніші було оголошено в жовтні 2023 року. Пару бачили разом на весільних церемоніях сестер Матіна, принцеси Аземи Німатул Болкіах 2023 року і принцеси Фадзіли 2022 року.

Весільний фестиваль Абдула Матіна і його чарівної нареченої триватиме до 16 січня. Кульмінацією урочистості стане прийом, який пройде в палаці султанату Істана Нурул Іман 14 січня, і, як очікують, на ньому візьмуть участь безліч знаменитостей і членів королівських сімей. Не виключено, що церемонію відвідають принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Абдул Матін і його батько-султан раніше були присутні на коронації короля Чарльза і похоронах королеви Єлизавети II.