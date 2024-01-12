Наречена і наречений у червоному: принц Брунею Абдул Матін показав перші фото з весілля

Весілля найзавиднішого нареченого Азії триватиме до 16 січня. І вже відбулася офіційна весільна церемонія.

Related video

Принц Абдул Матін, 32-річний член королівської сім'ї Брунею, і його 29-річна наречена Аніша Росна пов'язали себе узами шлюбу. Офіційно весільні урочистості триватимуть 10 днів і завершаться 16 січня. Фотографіями з розкішної церемонії в столиці Бандар-Сері-Бегаван, принц уже поділився у своєму Instagram, пише Elle.

Пара взяла участь у церемонії "напудрювання", яка є загальноприйнятою в Малайзії та Брунеї, і в ній беруть участь наречений і наречена, благословенні близькими членами сім'ї.

Фото: Getty Images

Весілля принца Брунею Абдул Матіна Фото: Getty Images

Сім'я наносить ароматну пасту на руки молодят і бажає їм щасливого, родючого і багатого сімейного життя.

На церемонії Абдул Матін і Аніша з'явилися в традиційному червоному вбранні. Голову Аніші прикрашала величезна золота корона, покрита червоною вуаллю. Потім вуаль зняли, відкриваючи її обличчя і розкішні прикраси.

Аніша у весільній сукні Фото: Instagram tmski Аніша у весільній сукні Фото: Instagram tmski

На зап'ястях нареченої були масивні золоті браслети, а образ вона доповнила червоними туфлями на високих підборах.

Весілля принца Абдул Матіна

До цього дня Аніша вже показувала два розкішних весільних вбрання. У традиційному брунейському вбранні з покритою головою вона демонструвала свою обручку з великим діамантом.

Аніша у весільній сукні

А в мереживній білій сукні з білою вуаллю вона оглядала весільні подарунки і позувала для офіційних фото.

Аніша у весільній сукні Фото: Instagram Muash Rosman

Урочистості триватимуть до неділі, і фіналом святкових заходів стане банкет, на який з'їдуться, як очікується, члени королівських сімей з усього світу.

Весілля принца Брунею Абдул Матіна

Принц Абдул Матін був одним із найзавидніших холостяків Азії та світу до того, як зустрів свою наречену, хоча про те, як розвивалися їхні стосунки, мало що відомо. Принц Матін — четвертий син і десята дитина 77-річного султана Хассанала Болкіаха і його колишньої другої дружини Маріам Абдул Азіз, 67 років.

Матін — шостий у черзі на престол, але, мабуть, найпопулярніший член султанської сім'ї Брунею, яка славиться своїм нечуваним багатством і скандальними витівками. Наприклад, у дядька Матіна був цілий гарем, про що одна з наложниць написала книгу.

Принц Абдул Матін з нареченою Анішею Фото: Instagram tmski

Принца описують, як приємну молоду людину, умілого гравця в поло і досвідченого наїзника. Він нині служить пілотом вертольота в Королівських ВПС Брунею і має звання майора. Матін часто супроводжує свого батька в закордонних поїздках.

Аніша Росна — з родини дипломатів, її дід був радником султана. Аніша — підприємиця, яка керує компанією з виробництва шовкового одягу Silk Collective і ексклюзивним стартапом із планування відпочинку Authentirary.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сім'ю султана Брунею і про те, як живе один з найбагатших людей у світі.