В сети появились фото Элизабет Олсен во время учебы в Москве (фото)

Известно, что именем Элизабет и брата девушки, Джеймса, ее знаменитые сестры-близнецы Олсен назвали одну из линий одежды — Elizabeth & James.

Фотографии из московского периода учебы известной голливудской актрисы Элизабет Олсен появились в сети. Запечатленные моменты из жизни звезды разместил телеграм-канал Peopletalk.

А вспомнить, судя по всему, есть что. Как признавалась сама актриса, полгода жизни в столице России в 2009 году оставили у нее самые теплые воспоминания. Кроме учебы в Школе-студии МХАТ, девушке явно не приходилось скучать.

Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru

Элизабет Олсен — что известно

Американская актриса дебютировала в триллере "Марта, Марси Мэй, Марлен" в 2011 году. Затем она сыграла главную роль в фильме ужасов "Тихий дом". Но наибольшую известность Олсен принесла роль Ванды Максимофф/Алой Ведьмы в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel".

Сегодня Элизабет Олсен — одна из самых востребованных звезд Голливуда. Долгое время артистка оставалась просто младшей сестрой "тех самых" Олсен, но смогла выйти из тени близких родственников.

Фото: Instagram

Элизабет родилась в феврале 1989 года в маленьком городе Шерман-Оуксе, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса. Училась в обычной школе, параллельно посещала уроки в театральной студии, занималась пением и танцами. Кроме того, юная Олсен увлекалась волейболом и даже вошла в школьную волейбольную команду. Именно спорт обеспечил будущей актрисе стройную фигуру — при росте 170 см ее вес составляет 56 кг.

Будущей звезде экрана было нелегко — она постоянно находилась в тени своих сестер, которые с малых лет активно снимались в кино и обрели всемирную популярность за роли в комедии "Двое: я и моя тень".

Спустя несколько лет Элизабет увлеклась русским театром и все-таки решила стать киноактрисой, хотя вначале мечтала о карьере балерины. Она не спешила принимать предложения режиссеров, сначала хотела получить качественное актерское образование, поэтому поступила в Школу искусств Нью-Йоркского университета. Позже, в 2009 году, Олсен по программе обмена попала в Москву, где вместе с другими студентами изучала азы театрального искусства в Школе-студии МХАТ.

В 2021 году Элизабет появилась на экранах в образе Алой Ведьмы в мини-сериале Marvel Studios "ВандаВижен". Проект получил награды Clio, SEC, Shorty, а Олсен была удостоена премии MTV Movie & TV Awards в категории "Лучшая актерская игра в сериале" и "Лучшая драка", которую Элизабет разделила с актрисой Кэтрин Хан.

Весной 2023 года Олсен вновь оказалась в числе номинантов премии MTV. Роль Алой Ведьмы в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" обеспечила ей попадание в категорию "Лучший злодей".

Личная жизнь

Свою личную жизнь Олсен старается скрывать, но популярность артистки вызывает интерес к ее романам. В 2009 году, во время учебы Москве, у Олсен были отношения с одним из студентов Школы-студии МХАТ, начинающим актером Ильей Бочарниковым, но увлечение закончилось вместе со стажировкой.

С 2017 года Элизабет состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Фото с возлюбленным периодически мелькают в личном аккаунте артистки в Instagram. Позже актриса подтвердила, что пара связала себя узами брака еще до пандемии коронавируса. Но она не любит афишировать личные отношения, поэтому держала все в секрете.

Фото: Getty Images

Важно Эшли Олсен впервые вышла в свет вместе с сестрой после тайных родов

Напомним, Фокус писал, что 28 декабря 2022 года Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера, с которым она состояла в отношениях с 2017 года. В 2022 году у пары родился сын Отто.