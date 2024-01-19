"Лучший вид": Сальма Хайек поделилась очень откровенными фото

На снимках Сальие – около 20 лет. Ее фотографировала Харен Хилл, которая также работала с актером Джейкобом Элорди и теннисисткой Сереной Уильямс.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась со своими 28 млн подписчиков в Instagram тремя архивными фото, на которых позирует обнаженной. Из одежды на ней – только боа из сиреневых перьев.

Снимки сделанные в 1990-ых годах, и в кадре Сальме – около 20 лет. У нее черные как смоль вьющиеся волосы, дерзкий взгляд и утонченная фигура. Автор снимков – Харен Хилл, которая также работала с актером Джейкобом Элорди и теннисисткой Сереной Уильямс.

"Некоторые говорят: никогда не оглядывайся назад, но иногда это лучший вид", – подписала кадры актриса.

Фото: Instagram salmahayek

Сальма, которая замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, часто показывает свою нестареющую фигуру в социальных сетях.

Например, в середине апреля она продемонстрировала невероятные формы в канареечно-желтом бикини во время отдыха на яхте.

Как и многие знаменитости, Хайек не избежала обвинений в использовании фотошопа и фильтров. Поклонники считают, что она, подобно Мадонне и другим звездам, пытается сделать себя моложе с помощью фоторедактора, зарисовывая морщины и освежая цвет лица.

В свою очередь Сальма отвечает злопыхателям, что секрет ее молодости – в любви к себе и заботе. Она также призналась, что когда дело доходит до ухода за кожей, она использует ингредиент под названием Tepezcohuite. В Мексике, откуда актриса родом, этим продуктом лечат жертв ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу.

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек показала архивные кадры с Мэттью Перри.