57-летняя Сальма Хайек в желтом купальнике показала стройную фигуру без фотошопа

Актриса не стесняется в свои 57-лет показывать свое тело в купальнике.

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Известная 57-летняя американская актриса Сальма Хайек показала стройную фигуру в желтом бикини и удивила поклонников как выглядит ее кожа без фотошопа. Пикантными фотографиями актриса поделилась в своем Instagram.

Таким образом актриса попозировала перед камерой на отдыхе. На фото Сальма Хайек показала стройную фигуру на фоне каменной стены. В это время на актрисе не было ничего кроме желтого купальника в цветочный принт и черных солнцезащитных очков.

Стоит отметить, что актриса выбрала такой ракурс на котором ее фигура выглядит максимально стройной, а ножки длинными.

Интересно, что голливудская звезда опубликовала фото без капли фотошопа. Несмотря на то, что ей уже 57-лет Сальма имеет довольно подтянутую кожу. Конечно невозможно не заметить пышные формы актрисы.

Актриса подписала фото коротким хэштегом "воскресное настроение". Конечно же пикантные фото актрисы не обошли стороной ее поклонники, которые сразу же наделали актрисе кучу комплиментов.

"Потрясающая Сальма".

"Мне очень нравится".

"Ты навсегда девушка моей мечты".

Напомним, 57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в белом платье.