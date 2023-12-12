57-річна Сальма Гаєк у жовтому купальнику показала струнку фігуру без фотошопу
Акторка не соромиться у свої 57-років показувати своє тіло в купальнику.
Відома 57-річна американська акторка Сальма Гаєк показала струнку фігуру в жовтому бікіні та здивувала шанувальників виглядом своєї шкіри без фотошопу. Пікантними фотографіями акторка поділилася у своєму Instagram.
Так акторка попозувала перед камерою на відпочинку. На фото Сальма Гаєк показала струнку фігуру на фоні кам’яної стіни. У цей час на акторці не було нічого, крім жовтого купальника у квітковий принт і чорних сонцезахисних окулярів.
Варто зазначити, що акторка обрала такий ракурс, на якому її фігура здається максимально стрункою, а ніжки — довгими.
Цікаво, що голлівудська зірка опублікувала фото без краплі фотошопу. Попри те, що їй уже 57-років, Сальма має доволі підтягнуту шкіру. Звісно, неможливо не помітити пишні форми акторки.
Актриса підписала фото коротким хештегом "недільний настрій". Звісно ж, пікантні фото акторки не оминули її шанувальники, які одразу ж наробили акторці купу компліментів.
"Приголомшлива Сальма".
"Мені дуже подобається".
"Ти назавжди дівчина моєї мрії".
Нагадаємо, 57-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в білій сукні.