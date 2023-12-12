57-річна Сальма Гаєк у жовтому купальнику показала струнку фігуру без фотошопу

Акторка не соромиться у свої 57-років показувати своє тіло в купальнику.

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Відома 57-річна американська акторка Сальма Гаєк показала струнку фігуру в жовтому бікіні та здивувала шанувальників виглядом своєї шкіри без фотошопу. Пікантними фотографіями акторка поділилася у своєму Instagram.

Так акторка попозувала перед камерою на відпочинку. На фото Сальма Гаєк показала струнку фігуру на фоні кам’яної стіни. У цей час на акторці не було нічого, крім жовтого купальника у квітковий принт і чорних сонцезахисних окулярів.

Варто зазначити, що акторка обрала такий ракурс, на якому її фігура здається максимально стрункою, а ніжки — довгими.

Цікаво, що голлівудська зірка опублікувала фото без краплі фотошопу. Попри те, що їй уже 57-років, Сальма має доволі підтягнуту шкіру. Звісно, неможливо не помітити пишні форми акторки.

Актриса підписала фото коротким хештегом "недільний настрій". Звісно ж, пікантні фото акторки не оминули її шанувальники, які одразу ж наробили акторці купу компліментів.

"Приголомшлива Сальма".

"Мені дуже подобається".

"Ти назавжди дівчина моєї мрії".

Нагадаємо, 57-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в білій сукні.