57-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в білій сукні (фото)
На червоній доріжці зірка екрану позувала в компанії Джареда Лето.
57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зʼявилася на публіці в розкішній білій сукні. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Вічні" напередодні відвідала 3-й щорічний гала-вечір у Лос-Анджелесі. Дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, 61, продемонструвала фігуру в білій атласній сукні з глибоким декольте та невеликим шлейфом.
Волосся знаменитість мексиканського походження залишила розпущеним до додала до зачіски світлу повʼязку. У ролі аксесуарів акторка обрала сережки, каблучки та сріблясту сумочку.
Хаєк об'єдналася на червоній доріжці з оскароносним актором Джаредом Лето, 51, з яким вона знялася в кримінальній драмі 2006 року "Самотні серця". Зірковий дует разом позував фотографам заходу.
Актор та музикант обрав для гала-вечора чорний ансамбль, який розбавив білою сорочкою та червоними рукавичками.
Чоловіка Сальми Хаєк, Франсуа-Анрі Піно, на цій події не було, проте захід відвідали низка знаменитостей, серед яких акторки Демі Мур та Єва Лонгорія.
Нагадаємо, Сальма Хаєк зʼявилася на заході у стильному костюмі-трійці.
Також Фокус писав про святкування 86-го дня народження батька Сальми Хаєк.