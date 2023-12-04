57-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в білій сукні (фото)

На червоній доріжці зірка екрану позувала в компанії Джареда Лето.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зʼявилася на публіці в розкішній білій сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Вічні" напередодні відвідала 3-й щорічний гала-вечір у Лос-Анджелесі. Дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, 61, продемонструвала фігуру в білій атласній сукні з глибоким декольте та невеликим шлейфом.

Волосся знаменитість мексиканського походження залишила розпущеним до додала до зачіски світлу повʼязку. У ролі аксесуарів акторка обрала сережки, каблучки та сріблясту сумочку.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Хаєк об'єдналася на червоній доріжці з оскароносним актором Джаредом Лето, 51, з яким вона знялася в кримінальній драмі 2006 року "Самотні серця". Зірковий дует разом позував фотографам заходу.

Актор та музикант обрав для гала-вечора чорний ансамбль, який розбавив білою сорочкою та червоними рукавичками.

Сальма Хаєк та Джаред Лето Фото: Getty Images

Чоловіка Сальми Хаєк, Франсуа-Анрі Піно, на цій події не було, проте захід відвідали низка знаменитостей, серед яких акторки Демі Мур та Єва Лонгорія.

Нагадаємо, Сальма Хаєк зʼявилася на заході у стильному костюмі-трійці.

Також Фокус писав про святкування 86-го дня народження батька Сальми Хаєк.