57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в белом платье (фото)

На красной дорожке звезда экрана позировала в компании Джареда Лето.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек появилась на публике в роскошном белом платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Вечные" накануне посетила 3-й ежегодный гала-вечер в Лос-Анджелесе. Жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, 61, продемонстрировала фигуру в белом атласном платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом.

Волосы знаменитость мексиканского происхождения оставила распущенными и добавила к прическе светлую повязку. В качестве аксессуаров актриса выбрала серьги, кольца и серебристую сумочку.

Сальма Хайек Фото: Getty Images

Хайек объединилась на красной дорожке с оскароносным актером Джаредом Лето, 51, с которым она снялась в криминальной драме 2006 года "Одинокие сердца". Звездный дуэт вместе позировал фотографам мероприятия.

Актер и музыкант выбрал для гала-вечера черный ансамбль, который разбавил белой рубашкой и красными перчатками.

Сальма Хайек и Джаред Лето Фото: Getty Images

Мужа Сальмы Хайек, Франсуа-Анри Пино, на этом событии не было, однако мероприятие посетил ряд других знаменитостей, среди которых актрисы Деми Мур и Ева Лонгория.

Напомним, Сальма Хайек появилась на мероприятии в стильном костюме-тройке.

Также Фокус писал о праздновании 86-го дня рождения отца Сальмы Хайек.