Принц Гарри появился на авиапремии в компании сомнительного немецкого принца

Принц Гарри посетил церемонию "Живые легенды авиации". Там он получил премию и сделал селфи с Джеффом Безосом и принцем Марио-Максом Шаумбург-Липпе, которого терпеть не могут родственники.

Принц Гарри стал главной звездой премии "Живые легенды авиации", где ему вручили премию. Инициировал вручение актер Джон Траволта, который также был ведущим. Решение назвать принца "живой легендой" вызвало недоумение у ветеранов. Но принц совершил на церемонии еще один промах, сфотографировавшись с немецким принцем Марио-Максом Шаумбург-Липпе, которого в собственной семье считают "сомнительной личностью". Об этом пишет Daily Mail.

На церемонии было не так много знаменитостей, как ожидалось. Кроме принца Гарри, ее посетили Джефф Безос с невестой Лорен Санчес, актер Джон Траволта и немецкий принц Марио-Макс Шаумбург-Липпе.

Веб-сайт принца Марио-Макса может похвастаться связями, уходящим корнями до Вильгельма Оранского, что делает его очень, очень дальним родственником британской королевской семьи.

Но его королевские связи с главой семьи, принцем Александром Шаумбург-Липпе, были подвергнуты сомнению, его обвинили в том, что он "использовал наше имя для личной выгоды", и предупредили Гарри "держаться подальше от этого человека".

Фото: Instagram princemariomax

46-летний мужчина участвовал в немецкой версии "Большого брата знаменитостей" в 2014 году, где его выселили всего через восемь дней, проведенных в доме, а также он появился на торговом канале, чтобы продавать "эликсир богатства" и плавки в "баварском стиле".

Немецкая пресса окрестила Марио-Макса "королем мусорного телевидения".

Глава семьи, принц Александр Шаумбург-Липпе, вчера вечером заявил: "Мне очень больно, этот парень использовал наше имя для своей личной выгоды. Принц Гарри не может опуститься ниже, чем появиться вместе с ним. Я бы посоветовал ему держаться подальше от этого человека".

Марио-Макс утверждает, что имеет право использовать королевский титул после того, как его усыновил дальний родственник семьи, когда ему было 23 года.

И он большую часть своей жизни проводит в США, где посещает вечеринки и приемы, а также делает фото со знаменитостями, включая Пэрис Хилтон, Лайзу Миннелли и прочих.

Марио-Макс с Присциллой Пресли

Во время церемонии он также разместил селфи с принцем Гарри. В комментариях подписчики написали: "Так неуместно. Два ненужных мужчины средних лет, не преследующие серьезных целей, используют свои титулы для мошенничества в поверхностном Голливуде".

Марио-Макс с Дженнифер Энистон

Говоря о встрече с Гарри, Марио-Макс сказал: "У нас был личный разговор, и он был великолепен, очень скромен и очень мил. Это наполнило меня радостью".

Сам Гарри на церемонии позировал для фото с Джоном Траволтой, Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес.

Принц Гарри с Джеффом Безосом, Лорен Санчес и Джоном Траволтой Фото: Instagram laurenwsanchez

Произнося благодарственную речь, он вспомнил, как впервые полетал на вертолете вместе со своим отцом, королем Чарльзом, но не упомянул его и свою невестку Кейт Миддлтон, которые сейчас находятся в больнице после операций.

Он отдал дань уважения принцессе Диане во время своей благодарственной речи и воспользовался моментом, чтобы вспомнить встречу Траволты и Дианы на ужине в Белом доме в честь президента Рональда Рейгана в 1985 году.

Принимая награду от Траволты, герцог Сассекский сказал: "Мне был всего год, когда ты танцевал с моей мамой в Белом доме, а теперь посмотри на нас".

Принц Гарри получает премию "Живые легенды авиации"

Напомним, принц Гарри совершил две командировки в Афганистан в качестве передового авиадиспетчера и пилота вертолета "Апач", совершив бесчисленное количество учебных вылетов в Великобритании, США и Австралии.

Он прослужил 10 лет в армии, дослужившись до звания капитана, а позже основал "Игры непокоренных" — спортивное мероприятие для раненых военнослужащих и ветеранов.

Теперь он получил звание "живой легенды авиации", которое ранее получили Баз Олдрин, Джефф Безос, Том Круз, Нил Армстронг, Харрисон Форд, Морган Фримен и Илон Маск. Премия была учреждена в 2003 году в честь тех, кто внес значительный вклад в авиацию и аэрокосмическую промышленность. Ветераны Афганистана осудили присуждение премии, сказав, что во время военной службы принц Гарри не совершил ничего выдающегося.