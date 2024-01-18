Принц Гарри будет "легендой авиации" из-за привязанности Джона Траволты к его матери

Принц Гарри удостоится звания "Легенда авиации", получив его вместе с героем "Аполлона-11" Баззом Олдрином и Нилом Армстронгом на церемонии в Беверли-Хиллз, организованной Джоном Траволтой. И многих это решение возмутило.

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Джон Траволта, как оказалось, был "движущей силой" того, что принц Гарри будет назван "Живой легендой авиации". Актер, как сообщается, "всегда чувствовал связь с герцогом с тех пор, как танцевал с Дианой в Белом доме". Так что, можно сказать, что Гарри получил незаслуженное, по мнению многих, звание "по блату". Об этом пишет Daily Mail.

Именно Траволта настаивал на том, чтобы принц Гарри был удостоен чести на завтрашнем мероприятии во время процесса отбора среди существующих лауреатов и членов комитета.

Принцесса Диана и Джон Траволта, как известно, танцевали вместе на ужине в Белом доме в знаковый момент 1985 года, который, как говорят, стал самым ярким событием в жизни голливудского актера.

Танец Джона Траволты и принцессы Дианы Фото: Getty Images

Источник, связанный с мероприятием, сообщил, что Траволта, получивший награду "Живые легенды авиации" в 2007 году, считает, что сыновья Дианы продолжили ее дело в благотворительной деятельности.

"Имя Гарри было выдвинуто из-за его удивительной приверженности помощи тем, кто находится в армии, а также повышению осведомленности о триумфах и трудностях этой жизни", — сообщил источник.

Также инсайдер назвал принца Гарри выдающимся филантропом и заявил, что любое предположение об этом как о рекламном трюке является позорным и оскорбительным предположением.

"Конечно, Джон был сторонником Гарри и поддержал его кандидатуру. Он всегда чувствовал связь с ним, особенно потому, что они с Дианой наслаждались этим моментом истории поп-культуры, танцуя в Белом доме", — и хоть инсайдер, как и Джон Траволта поддерживают тот факт, что Гарри назовут "Живой легендой авиации", но многим это не понравилось.

Один из высокопоставленных военных ветеранов назвал награду герцога Сассекского "жалким" рекламным ходом.

Ветераны считают, что хоть Гарри и управлял армейским вертолетом в Афганистане, но это уж точно не делает его легендой.

Принц Гарри в Афганистане Фото: Getty Images

Kiddie Hawk Air Academy, базирующаяся в Колорадо, организация, стоящая за званием Гарри, — это некоммерческая организация, целью которой является пробудить интерес к авиации среди молодежи.

Гарри будет провозглашен "Живой легендой авиации" в пятницу на церемонии награждения, организованной Джоном Траволтой в Беверли-Хиллз, Калифорния . Также будет отмечена работа герцога по созданию Фонда игр непобежденных. Пока неясно, примут ли участие Гарри или его жена Меган в награждении.

Офицер в отставке полковник Ричард Кемп сказал, что Гарри был "храбрым парнем", а его служба в Афганистане была "несомненно очень опасной". Но он также отмтеил, что есть "пилоты вертолетов, которые совершили гораздо более экстраординарные вещи в Ираке и Афганистане, рискуя своей жизнью, чтобы спасти своих однополчан".

Гарри совершил две командировки в Афганистан в качестве передового авиадиспетчера и второго пилота вертолета Apache. Он прослужил в армии десять лет, дослужившись до звания капитана.

Принц Гарри в Афганистане Фото: Getty

Реагируя на похвалу Гарри, лорд Уэст, бывший глава Королевского флота, сказал: "Он не живая легенда авиации. Предполагать, что это так, жалко. Если они захотят выбрать кого-то вроде принца Гарри, то все это покажется какой-то чепухой. Во время службы в армии он не совершил ни одного захватывающего подвига и не показал поразительного летного мастерства. Они просто пытаются добиться огласки. Они знают, что это вызовет переполох".

Напомним, в своих мемуарах принц Гарри рассказывал, что в Афганистане убил 25 боевиков Талибана, говорит, что не думал о них как о "людях", а как о "шахматных фигурах, снятых с доски". После этого талибы назвали его "болтливым неудачником".