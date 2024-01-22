Невеста Криштиану Роналду появилась на публике в роскошном платье (фото)

Джорджина Родригес посетила церемонию награждения премией в столице Саудовской Аравии. Она появилась на публике без Роналду.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес вышла в свет в роскошном блестящем платье. Кадрами звезда соцсетей делится в своем Instagram.

"Какая волшебная ночь на #JoyAwards", — написала невеста португальского футболиста Криштиану Роналду.

На публике в Рияде Родригес продемонстрировала роскошное блестящее платье с открытыми плечами и вырезом на ноге. Она дополнила образ черными перчатками и колье. Волосы мамы двоих детей были уложены волнами. Джорджина сделала эффектный вечерний макияж.

На ногах девушки Роналду были темные туфли на высоком каблуке.

Джорджина Родригес

"Ты сияешь, как настоящий бриллиант", "Вам точно нужно попробовать ливанских дизайнеров", "Любимый образ", — комментируют новые фото Родригес ее подписчики в соцсети.

С португальским спортсменом Джорджину связывают с 2016 года. Она родила Роналду двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Кроме них, у футболиста подрастают двое сыновей и дочь от других союзов и суррогатной матери.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Криштиану Роналду поделился снимком с годовалой дочкой Беллой Эсмеральдой.

Также Фокус писал о том, как Джорджина Родригес с Криштиану Роналду встретили Новый 2024 год.