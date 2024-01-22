Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-под домашнего ареста

Российского блогера обвиняют в уклонении от уплаты более одного миллиарда рублей налогов и отмывании денег. Также ее обвинили в том, что она нарушила правила содержания под домашним арестом и общалась со свидетельницей по делу.

Следственный комитет РФ по Москве обратился в Замоскворецкий районный суд с ходатайством о заключении под стражу блогера Елены Блиновской. И ходатайство было удовлетворено. В СИЗО Блиновская пробудет до 24 апреля 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты более одного миллиарда рублей налогов и отмывании денег. Также ее обвинили в том, что она нарушила правила содержания под домашним арестом и провела новогоднюю вечеринку у себя дома. Об этом пишет "Медиазона".

В сообщении московского управления Следственного Комитета сказано, что следствие подало ходатайство "в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения". Елена Блиновская находится под домашним арестом по решению суда от 28 апреля 2023 года.

В пресс-службе Следственного комитета также сообщили, что Блиновской предъявили обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

Елена Блиновская в зале суда Фото: Кадр из видео на YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации

Суд проходил сегодня. Свидетелем по делу была гендиректор одной из компаний Блиновской – Виктория Асмолова. Она присутствовала на вечеринке.

Следователь заявил, что теперь Блиновскую обвиняют по статье 187 УК, на которую не распространяется запрет об отправке предпринимателей в СИЗО.

"Блиновская организует по месту своего жительства различные массовые мероприятия… встречается с неограниченным кругом лиц", — заявил следователь, он также заявил, что в своем признании вины Блиновская "проявляет неискренность": говорит, что признает вину, но потом утверждает, что ничего противоправного не делала. Также она не спешит компенсировать ущерб.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова потребовала представить доказательства проведения вечеринки. Следователь Минасов заявил, что свидетель Асмолова сама рассказала об этом на допросе.

Сальникова потребовала объяснить причины требования отправить ее подзащитную в СИЗО: "На всякий случай, что ли?", — спросила Сальникова. На что следователь сказал: "Необходимость такая".

Также следователь заявил, что она общалась со свидетельницей Асмоловой, что запрещено. Возражения адвоката, что списка лиц с которыми запрещено было общаться Блиновской, не было, и что Асмолова является свидетелем – ей не сообщили, приняты во внимание не было.

Сама Блиновская сказала: "Главная претензия ко мне, что общалась со свидетелем по делу. В период с 2019-го по 2021 год мы вообще с ней находились в качестве знакомых, и никаким образом не соприкасались, тем более по данному уголовному делу. Поэтому у меня вообще не было в голове даже такого факта, что она может быть лично свидетелем. Это очень важно". Блогер также отметила, что ничего не подписывала и не знала, что Асмолова является свидетелем по этому уголовному делу.

"У меня не было возможности узнать, что я нарушаю закон", — заявила она. Следователь Минасов в завершение добавил, что новогодняя вечеринка не была согласована со следователем. Суд удалился на совещание, а когда вернулся, судья отправил Блиновскую в СИЗО. Там она пробудет до 24 апреля 2024 года.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская – известный российский блогер, телеведущая и организатор популярных курсов по психологии и личностному росту, так называемых "марафонов желаний". В СК утверждают, что блогер не уплатила в бюджет налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализовала 43 миллиона рублей, полученных преступным путем.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию и уехать в Беларусь, а потом и в Узбекистан. Федеральная налоговая служба выявила у блогера недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма задолженности выросла до 1,4 миллиарда руб.

Задержание Елены Блиновской на границе Фото: Кадр из видео на YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации

В конце 20123 года росСМИ сообщали, что Блиновская выплатила все, что была должна. Но ее адвокат Наталия Сальникова это отрицала, говоря, что были арестованы ее активы на 64 миллиарда рублей. Тогда сообщалось, что блогер выплатила 55 миллионов рублей налогов.

Сама Блиновская называет себя "мотивационным спикером". Свои марафоны, на которых люди составляли "карты желаний", она стала продавать еще в 2015 году. Она даже вела свое шоу на телеканале ТВ-3, учрежденном мэрией Петербурга. Получала Блиновская и деньги от государства — так, "Фонд кино" выделил 25 миллионов рублей на фильм про "марафоны желаний".

Елена Блиновская с семьей Фото: РИА Новости

Блиновская замужем. У нее четверо детей.

Ранее Фокус писал, что после "голой вечеринки" начались проблемы у большинства, кто там появился. Так, на Настю Ивлееву подали коллективный иск в размере 1 миллиарда рублей. А рэпера Vacio, который появился с носком на гениталиях, отправили в армию.