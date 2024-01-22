Жена Андрея Беднякова назвала стоимость родов в США

Двое детей супругов появились на свет на другом континенте. Впрочем, роды имели кардинальную разницу в цене.

38-летняя украинская актриса Анастасия Короткая рассказала о браке на расстоянии с Андреем Бедняковым, 36, и раскрыла стоимость родов в США. Подробностями семейной жизни звезда экрана поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

Анастасия дважды рожала в США, однако стоимость родов была довольно разной. Оказалось, что рождение дочери обошлось звездной паре в около 10 тысяч долларов, однако вторые роды стоили уже 500 долларов, ведь жена телеведущего оформила медицинское страхование.

"Там каждый день ты оплачиваешь отдельно. Я родила дешево. Моя подруга, она рожала в Киеве в обычной больнице, она заплатила больше, чем я в Америке. Я вообще заплатила 500 долларов за свои роды, потому что у меня было все окей, но это было со страховкой... Страховка в месяц стоит 350 долларов", — призналась мама двоих детей.

Андрей Бедняков с женой дали интервью

В частности, уроженка Донецка рассказала об их с возлюбленным доходах. Оказалось, что Андрей Бедняков всегда зарабатывал больше, чем жена. Впрочем, был один месяц во время большой войны, когда работа Анастасии принесла больше средств.

Дети Андрея Беднякова и Анастасии Короткой

Отметим, что в 2014 году Андрей Бедняков женился на Анастасии Короткой. Впоследствии у пары родилась дочь Ксения. А в октябре 2022 года на свет появился сын Остап.

Напомним, Андрей Бедняков трогательно поздравил дочь с 8-м днем рождения.

Также Фокус писал об архивных кадрах Мариуполя, которыми поделился Андрей Бедняков.