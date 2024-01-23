Соперники со скандального польского "Евровидения" примирились

В 2023 году Польшу в Великобритании представляла Blanka, которая заняла 19 место. Вместо нее мог поехать певец Jann.

Финалисты польского Нацотбора на "Евровидение-2023" после публичного конфликта пошли на примирение. Певица Blanka и певец Jann подписались друг на друга в соцсетях.

Песня, с которой Blanka представляла Польшу на Евровидении в Ливерпуле в 2023 году

В феврале 2023 года Blanka с композицией Solo выиграла национальный отбор на "Евровидение" от Польши. Жюри поставили артистке 12 баллов (первое место), а зрители — 10 (второе место). Тем временем Jann с треком Gladiator занял второе место. Впрочем, музыкант стал лучшим среди зрителей (12 баллов), а от жюри получил лишь 7 баллов (четвертое место). Также утверждалось, что певица и Аллан Крупа, сын председателя жюри, знали друг друга. Это впоследствии Аллан опроверг.

После этого в сети активно спорили о справедливости оценивания, а сами участники Нацотбора лайкали негативные публикации друг о друге, открыто не конфликтуя.

В мае в Ливерпуле Blanka заняла 19 место.

Сейчас же двое артистов подписались друг на друга в соцсетях, намекнув на свое примирение.

Blanka и Jann примирились Фото: скріншот

В частности, артистка комментирует свежие посты своего экс-соперника. Впрочем, пользователи сети резко отреагировали на публичную любезность Blanka.

"Что ты здесь делаешь?", "Окей, это было неожиданно", "Кто-то нуждается во внимании", — пишут фанаты Jann.

Фото: скріншот Фото: скріншот

Артист после Нацотбора стал довольно популярным и сейчас гастролирует по Европе. Например, Бельгией, Германией, Австрией и тому подобное.

Песня "Gladiator"

В Instagram двое артистов имеют более 200 тысяч подписчиков.

Кроме этого, певица попала в скандал с пророссийскими публикациями своего брата, которые он сразу удалил. Сама Blanka говорила, что поддерживает Украину.

Blanka

Напомним, Украина оказалась в пятерке лучших на Детском Евровидении.

Также Фокус писал о критике в отношении участия Израиля в Евровидении.