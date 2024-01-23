Соперники со скандального польского "Евровидения" примирились
В 2023 году Польшу в Великобритании представляла Blanka, которая заняла 19 место. Вместо нее мог поехать певец Jann.
Финалисты польского Нацотбора на "Евровидение-2023" после публичного конфликта пошли на примирение. Певица Blanka и певец Jann подписались друг на друга в соцсетях.Важно
В феврале 2023 года Blanka с композицией Solo выиграла национальный отбор на "Евровидение" от Польши. Жюри поставили артистке 12 баллов (первое место), а зрители — 10 (второе место). Тем временем Jann с треком Gladiator занял второе место. Впрочем, музыкант стал лучшим среди зрителей (12 баллов), а от жюри получил лишь 7 баллов (четвертое место). Также утверждалось, что певица и Аллан Крупа, сын председателя жюри, знали друг друга. Это впоследствии Аллан опроверг.
После этого в сети активно спорили о справедливости оценивания, а сами участники Нацотбора лайкали негативные публикации друг о друге, открыто не конфликтуя.
В мае в Ливерпуле Blanka заняла 19 место.
Сейчас же двое артистов подписались друг на друга в соцсетях, намекнув на свое примирение.
В частности, артистка комментирует свежие посты своего экс-соперника. Впрочем, пользователи сети резко отреагировали на публичную любезность Blanka.
"Что ты здесь делаешь?", "Окей, это было неожиданно", "Кто-то нуждается во внимании", — пишут фанаты Jann.
Артист после Нацотбора стал довольно популярным и сейчас гастролирует по Европе. Например, Бельгией, Германией, Австрией и тому подобное.
В Instagram двое артистов имеют более 200 тысяч подписчиков.
Кроме этого, певица попала в скандал с пророссийскими публикациями своего брата, которые он сразу удалил. Сама Blanka говорила, что поддерживает Украину.
Напомним, Украина оказалась в пятерке лучших на Детском Евровидении.
Также Фокус писал о критике в отношении участия Израиля в Евровидении.