Суперники зі скандального польського "Євробачення" примирилися
У 2023 році Польщу у Великій Британії представляла Blanka, яка посіла 19 місце. Замість неї міг поїхати співак Jann.
Фіналісти польського Нацвідбору на "Євробачення-2023" після публічного конфлікту пішли на примирення. Співачка Blanka та співак Jann підписалися одне на одного в соцмережах.Важливо
У лютому 2023 року Blanka з композицією Solo виграла національний відбір на "Євробачення" від Польщі. Журі поставили артистці 12 балів (перше місце), а глядачі — 10 (друге місце). Тим часом Jann з треком Gladiator посів другу сходинку. Втім, музикант став найкращим серед глядачів (12 балів), а від журі отримав лише 7 балів (четверте місце). Також стверджувалося, що співачка та Аллан Крупа, син голови журі, знали одне одного. Це згодом Аллан спростував.
Після цього в мережі активно сперечалися щодо справедливості оцінювання, а самі учасники Нацвідбору лайкали негативні дописи одне про одного, відкрито не конфліктуючи.
У травні в Ліверпулі Blanka посіла 19 місце.
Наразі ж двоє артистів підписалися одне на одного в соцмережах, натякнувши на своє примирення.
Зокрема, артистка коментує свіжі дописи свого ексконкурента. Втім, користувачі мережі різко відреагували на публічну любʼязність Blanka.
"Що ти тут робиш?", "Окей, це було неочікувано", "Хтось потребує уваги", — пишуть фанати Jann.
Артист після Нацвідбору став доволі популярним і наразі гастролює Європою. Наприклад, Бельгією, Німеччиною, Австрією тощо.
В Instagram двоє артистів мають понад 200 тисяч підписників.
Окрім цього, співачка потрапила в скандал з проросійськими публікаціями свого брата, які він одразу видалив. Сама Blanka говорила, що підтримує Україну.
Нагадаємо, Україна опинилася в пʼятірці найкращих на Дитячому Євробаченні.
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