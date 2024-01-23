Суперники зі скандального польського "Євробачення" примирилися

У 2023 році Польщу у Великій Британії представляла Blanka, яка посіла 19 місце. Замість неї міг поїхати співак Jann.

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Фіналісти польського Нацвідбору на "Євробачення-2023" після публічного конфлікту пішли на примирення. Співачка Blanka та співак Jann підписалися одне на одного в соцмережах.

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Пісня, з якою Blanka представляла Польщу на Євробаченні у Ліверпулі у 2023 році

У лютому 2023 року Blanka з композицією Solo виграла національний відбір на "Євробачення" від Польщі. Журі поставили артистці 12 балів (перше місце), а глядачі — 10 (друге місце). Тим часом Jann з треком Gladiator посів другу сходинку. Втім, музикант став найкращим серед глядачів (12 балів), а від журі отримав лише 7 балів (четверте місце). Також стверджувалося, що співачка та Аллан Крупа, син голови журі, знали одне одного. Це згодом Аллан спростував.

Після цього в мережі активно сперечалися щодо справедливості оцінювання, а самі учасники Нацвідбору лайкали негативні дописи одне про одного, відкрито не конфліктуючи.

У травні в Ліверпулі Blanka посіла 19 місце.

Наразі ж двоє артистів підписалися одне на одного в соцмережах, натякнувши на своє примирення.

Blanka та Jann примирилися Фото: Скріншот

Зокрема, артистка коментує свіжі дописи свого ексконкурента. Втім, користувачі мережі різко відреагували на публічну любʼязність Blanka.

"Що ти тут робиш?", "Окей, це було неочікувано", "Хтось потребує уваги", — пишуть фанати Jann.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Артист після Нацвідбору став доволі популярним і наразі гастролює Європою. Наприклад, Бельгією, Німеччиною, Австрією тощо.

Пісня "Gladiator"

В Instagram двоє артистів мають понад 200 тисяч підписників.

Окрім цього, співачка потрапила в скандал з проросійськими публікаціями свого брата, які він одразу видалив. Сама Blanka говорила, що підтримує Україну.

Blanka

Нагадаємо, Україна опинилася в пʼятірці найкращих на Дитячому Євробаченні.

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