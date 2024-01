Два скандали та два сильні конкуренти. Лідери Нацвідбору "Євробачення-2024" — їхні плюси та мінуси

Прослухавши з десяток учасників Нацвідбору "Євробачення-2024", Фокус вибрав артистів-лідерів, із яких двоє — найімовірніші претенденти на перемогу.

Уже всі учасники всеукраїнського Нацвідбору завантажили свої треки на YouTube платформи "Євробачення Україна" — за першими переглядами можна виділити лідерів. Поки що очевидно, що головними конкурентами стали два учасники: дует alyona alyona & Jerry Heil і YAKTAK.

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria — 760 тис. переглядів

На першому місці з чималим відривом йде пісня Teresa & Maria у виконанні дуету alyona alyona & Jerry Heil, що не дивує: вони відомі і непогано зійшлися — у дівчат кілька спільних треків.

Jerry Heil і alyona alyona після початку російсько-української війни емігрували в Німеччину, де наші зірки стали активно співпрацювати все успішніше. Jerry Heil (Яна Шемаєва) — ніжна, сором'язлива, якщо не сказати боязка. Але Яна — чудова композиторка. Реперка alyona alyona (Альона Савраненко) — повна протилежність за характером Яні, вона — владна, вольова, різка. У треках на кшталт "Пушки" вона якраз і позиціонувала свій сильний характер. І коли артистки почали співпрацювати, вийшов практично ідеальний попдует — на стику двох полярностей.

Що можна сказати про новий трек, який Jerry Heil і alyona alyona представили на Нацвідбір Євробачення-2024?

Це добротний фолк-електропоп із текстом релігійного змісту, де грамотно перемежовуються українська та англійська мови.

Хай хтось хоче щоб ми зламалися

Хай бува в тобі заряду

Не по лікоть, а по палець

І хай хтось ховає за посмішкою

Ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш у серце гнів

Добра й любові замість

Але в небі є святі.

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human being

Плюси — професійно зроблено все й зіграно. Посил: ми не зламаємося — нам святі допомагають.

Мінуси — у стилі електрофолк працює український гурт Go_A, який тріумфально виступив на "Євробаченні-2021". Хоч вони й посіли 5-те місце, проте стали європейськими зірками та породили моду на цей стиль в Україні. Однак це звучання вже стало набридати: Go_A на нашій естраді сьогодні наслідує кожен другий артист.

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

YAKTAK — Lalala — 420 тис. переглядів

YAKTAK — це молодий виконавець Ярослав Карпук (нар. 2005). Його стиль — поп і хіп-хоп. Хоча YAKTAK виступає з цим псевдонімом із лютого 2022 року, його трек "Погляд" уже посідав 1-ше місце в "Топ пісень України" в Apple Music. Він випустив кілька дуетних композицій: із Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, Golubenko. Пісня "Порічка", заспівана в дуеті з KOLA, 2023 року стала хітом — 32 млн переглядів: у ній чудово передається літня атмосфера. Минулого року YAKTAK випустив сольний дворовий хіп-хоп "Уночі" ("Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні..."): дівчата були в захваті — 17 млн переглядів на YouTube. Хлопець росте!

Отже, що сказати про трек, який YAKTAK представив на "Євробачення"? Це дуже жвава хіп-хоп композиція з крутим інструментальним хуком — чіпляє одразу, і все разом звучить свіжо. У хлопця чимало шансів на перемогу, питання тільки в досвіді: чи зможе Ярослав гідно виступити наживо.

YAKTAK — Lalala

Melovin — Dreamer — 255 тис. переглядів

Замикає трійку за переглядами Мelovin (Костянтин Бочаров), який уже виступав на "Євробаченні-2018", де посів 17-те місце. І ось він знову пробує свої сили на цьому конкурсі. Навіщо? Шведка Лорін, переможниця минулого року, двічі посідала перше місце. Зрозуміло, що її творчість римується з форматом цього конкурсу, а в Мelovin, за всієї його артистичної неординарності, не дуже.

Що можна сказати про трек Мelovin Dreamer? Якісний поптрек. Повільний вступ, прискорення ритму, у середині Melovin співає майже фальцетом. Претензій жодних. Але сам формат композиції а ля диско дещо застарів.

Melovin — Dreamer

Перші скандали Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Було багато захоплень щодо провідної пісні Нацвідбору Teresa & Maria, але з'явилися й хейтери — їх, власне, не влаштувало, що в тексті згадується свята мати Тереза (свята Тереза Калькуттська), що її образ суперечливий.

Не заглиблюватимемося в тему, але на Заході справді вже після смерті зарахованої до лику святих місіонерки матері Терези (1910—1997) з'явилися публікації та документальні фільми про ці протиріччя. Проте її постать популярна в християнському світі, і в багатьох слухачів загалом конкурсний трек alyona alyona & Jerry Heil викликав, як вони пишуть у коментах, "мурашки по тілу".

Другий скандал пов'язаний із треком гурту-учасниці Нацвідбору Nahaba — Glasss. Коментатори запідозрили їх у плагіаті пісні російського гурту ТАТУ "Нас не догонят". Слухачі пишуть: "Чомусь згадалося "Нас не догонят". Але емоції зрозумілі"; "Дуже схоже на "Тату"; "Я один тут чую гурт "Тату?".

Послухаємо й ми уважно.

NAHABA — GLASSS набрав 205 тис. переглядів

NAHABA – GLASSS

Щось у звучанні чується від "Нас не догонят" ТАТУ. Але не скрізь, а місцями, особливо де звучить жіночий вокал.

Гурт на ці звинувачення відповів: мовляв, вони шкодують, що в голові українських слухачів "так багато російського контенту". Музичний продюсер Нацвідбору "Євробачення"-2024 Дмитро Шуров прокоментував звинувачення гурту Nahaba в плагіаті, відтворивши майже той самий аргумент: "Для мене Nahaba — продовжувачі лінії Crystal Castle і Prodigy, але вони роблять це по-своєму, з власною енергетикою та баченням, які слухач або любить, або ні. А взагалі я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету ТАТУ, пік яких був у 2001 році".

Але що робити, якщо трек Not gonna get us ("Нас не догонят") був світовим хітом. В інших треках Nahaba такої схожості немає, але вони взагалі звучать строкато: це поки що суміш різних стилів. Явно пошук свого обличчя в гурту триває.

Як бонус наведемо ще одного артиста: це рокспівак Drevo (Максим Дерев'янчук). Його трек Endless chain звучить драйвово, і поки що жодних звинувачень у плагіаті не з'явилося.

Drevo — Endless chain — 122 тис. переглядів

Drevo — Endless chain

Важливо