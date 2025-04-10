"Застигле у часі" село назвали найкрасивішим місцем країни: в чому його фішка (фото)

Мальовниче село Бір, що розташоване на узбережжі Девону, очолило престижний рейтинг найкращих мальовничих сіл Великої Британії за версією впливового видання The Telegraph.

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Творці рейтингу пишуть, що цей ідилічний куточок вражає своєю автентичністю, історичним шармом та незайманою природою, створюючи відчуття подорожі у минуле.

"У Бірі відчувається дух оповідань Енід Блайтон із традиційним англійським імбирним пивом. Це надзвичайно приємне місце, яке зберігає старомодний шарм", — так це поселення описують журналісти.

Ідилічний куточок вражає своєю автентичністю Фото: Pecorama

На офіційному сайті громади вказано: "Наше село ідеально втілює уявлення про класичний англійський приморський відпочинок. Кожен куточок створений для ідеальної одноденної поїздки чи довшого відпочинку в найкращих традиціях".

Прихована перлина

Бір справляє враження прихованої перлини, де "час ніби зупинився", дозволяючи мандрівникам зануритися в автентичну атмосферу традиційної Англії.

Просуваючись углиб села, відвідувачі опиняються на чудово збереженій головній вулиці, яка рясніє традиційними пабами та крамницями, багато з яких передавалися з покоління в покоління, зберігаючи неповторне оформлення.

Туристи можуть зануритися в автентичну атмосферу традиційної Англії Фото: Pecorama

Історично на цій території проживали контрабандисти, які ховалися у численних печерах в скелях. Сьогодні ці маленькі бухти ідеально підходять для вилову крабів.

У Бір можна дістатися автомобілем або поїздом від найближчих міст Ексмінстер та Ексетер, а в самому селі та його околицях є широкий вибір житла для мандрівників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про село Пембері — приховану перлину англійського графства Кент, яку часто недооцінюють. Його вважають одним із найкомфортніших місць для проживання у Великій Британії. Екскурсоводи радять обов’язково включити це мальовниче місце до маршруту одноденної мандрівки чи відпустки.

Також ми розповідали про те, як торговці та покупці нарікають на занепад колись жвавого містечка Браунхіллс у Великій Британії, яке сьогодні більше схоже на пустку. Мовляв, "щурів тут більше, ніж людей". Водночас місцева влада переконує, що ситуація не така критична: за останні 15 років центр міста суттєво виграв завдяки активному розвитку житлового будівництва.