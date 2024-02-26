"Щурів більше, ніж людей": місто після закриття знаменитого ринку перетворилось на пустелю

Чиновники стверджують, що не все так погано: за останні 15 років населений пункт отримав вигоду від значного розвитку житлового будівництва у центрі.

Related video

Торговці та покупці скаржаться на занепад колись жвавого британського містечка Браунхіллс, що тепер більше нагадує пустелю, де "щурів більше, ніж людей". Про це пише видання Birmingham Live.

Браунхіллс був чудовим шахтарським містом до 1950-х років. Упродовж останніх десятиліть сюди з’їжджалися люди з усієї Великобританії, аби відвідати знаменитий місцевий ринок, допоки він не закрився у 2010 році.

Зараз торговий центр Ravens Court стоїть пусткою. Попри плани компанії Aldi придбати це приміщення у 2022 році, будівля й досі залишається забарикадованою й закритою для відвідування.

Браунхіллс був чудовим шахтарським містом до 1950-х років. Фото: BPM Media

"Браунхіллс був найкращим місцем, коли тут працював ринок. Люди сідали на потяг й приїжджали сюди з усієї Великобританії, а зараз усе занепало. У деяких частинах міста є проблеми з щурами на вулицях – їх там більше, ніж людей", – розповідає Енді Йоманс, керівник компанії Stroker Fishing Tackle.

Розчарований відсутністю інвестицій та модернізації й 61-річний місцевий житель Локі, якого журналісти зустріли біля кафе.

"Це лайно. Вмираюче місто – усі магазини зачинені, ознак відродження майже немає. Ви не знайдете тут багато щасливих людей", – зітхає він.

Упродовж останніх десятиліть сюди з"їжджалися люди з усієї Великобританії, аби відвідати знаменитий місцевий ринок, допоки він не закрився у 2010 році. Фото: BPM Media

Представник міської ради Едріан Ендрю стверджує, що не все так погано: за останні 15 років Браунхіллс отримав вигоду від значного розвитку житлового будівництва в центрі та торговій зоні. За його словами, загалом близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів інвестицій дозволили побудувати та відремонтувати 480 будинків.

У відповідь на занепокоєння щодо щурів, Ендрю заявив, що представникам місцевої влади не було відомо про будь-які серйозні проблеми зі щурами в Браунхілсі.

"Ситуація в порожніх приватних будинках має вирішуватися їхніми власниками", – додав він.

Браунхіллс занепадає після закриття місцевого ринку. Фото: BPM Media

Нагадаємо, раніше Фокус писав про приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, а тепер поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".