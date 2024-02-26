"Крыс больше, чем людей": город после закрытия знаменитого рынка превратился в пустыню

Чиновники утверждают, что не все так плохо: за последние 15 лет населенный пункт получил выгоду от значительного развития жилищного строительства в центре.

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Торговцы и покупатели жалуются на упадок когда-то оживленного британского городка Браунхиллс, который теперь больше напоминает пустыню, где "крыс больше, чем людей". Об этом пишет издание Birmingham Live.

Браунхиллс был замечательным шахтерским городком до 1950-х годов. В течение последних десятилетий сюда съезжались люди со всей Великобритании, чтобы посетить знаменитый местный рынок, пока он не закрылся в 2010 году.

Сейчас торговый центр Ravens Court стоит пустым. Несмотря на планы компании Aldi приобрести это помещение в 2022 году, здание до сих пор остается забаррикадированным и закрытым для посещения.

Браунхиллс был замечательным шахтерским городом до 1950-х годов. Фото: BPM Media

"Браунхиллс был лучшим местом, когда здесь работал рынок. Люди садились на поезд и приезжали сюда со всей Великобритании, а сейчас все пришло в упадок. В некоторых частях города есть проблемы с крысами на улицах — их там больше, чем людей", — рассказывает Энди Йоманс, руководитель компании Stroker Fishing Tackle.

Разочарован отсутствием инвестиций и модернизации и 61-летний местный житель Локи, которого журналисты встретили возле кафе.

"Это дерьмо. Умирающий город — все магазины закрыты, признаков возрождения почти нет. Вы не найдете здесь много счастливых людей", — вздыхает он.

На протяжении последних десятилетий сюда съезжались люди со всей Великобритании, чтобы посетить знаменитый местный рынок, пока он не закрылся в 2010 году. Фото: BPM Media

Представитель городского совета Эдриан Эндрю утверждает, что не все так плохо: за последние 15 лет Браунхиллс получил выгоду от значительного развития жилищного строительства в центре и торговой зоне. По его словам, в целом около 50 миллионов фунтов стерлингов инвестиций позволили построить и отремонтировать 480 домов.

В ответ на беспокойство относительно крыс, Эндрю заявил, что представителям местных властей не было известно о каких-либо серьезных проблемах с крысами в Браунхилсе.

"Ситуация в пустующих частных домах должна решаться их владельцами", — добавил он.

Браунхиллс приходит в упадок после закрытия местного рынка. Фото: BPM Media

Напомним, ранее Фокус писал о приморском курорте на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, а теперь постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".