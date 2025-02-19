Богом забуте село називають одним із найкращих місць для життя (фото)

Мальовничий куточок, розташований у гірському регіоні з великою кількістю зелених насаджень, може запропонувати багато цікавих варіантів для розваг, щоб відпочити під час відпустки.

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Село Пембері — незаслужено забута перлина англійського графства Кент. Цей населений пункт називають одним з найкращих місць для життя у Великій Британії. Гіди рекомендують туристам обов’язково навідатись туди під час одноденної подорожі або відпустки. Про це пише видання The Mirror.

Згідно з рейтингом, складеним компанією Garrington Property Finders, Пембері посідає третє місце серед найкращих місць для життя у Кенті, поступаючись лише Саутборо і Танбрідж-Уеллсу. На національному рівні село також показало хороші результати, зайнявши 113 місце з понад 1400 конкурентів.

Пембері посідає третє місце серед найкращих місць для життя у Кенті Фото: Google Maps

Мальовничий район має що запропонувати туристам, зокрема одне з найулюбленіших місць серед туристів — Black Horse ("Чорний кінь") на Хай-стріт. Це класичний англійський паб з великим каміном, де можна скуштувати ситні домашні страви, зокрема печеню. Заклад має позитивну оцінку (4,5 зірки) на основі 400 відгуків на TripAdvisor.

Попри те, що у Пембері немає грандіозних пам’яток, як у сусідньому Пантілесі, мальовничий куточок, розташований у гірському регіоні з великою кількістю зелених насаджень, може запропонувати багато цікавих варіантів для розваг, щоб відпочити під час відпустки.

Там працює чотиризірковий готель Mercure Tunbridge Wells — улюблене місце для проведення весіль, приватних заходів і вечірок. Також до послуг мандрівників великий супермаркет Tesco та садовий центр Notcutts Garden Centre. Ті, кому сподобається атмосфера у Пембері, можуть придбати там нерухомість, адже ціни на житло там доволі демократичні.

Мальовничий район має що запропонувати туристам Фото: Google Maps

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британське село Вентворт, що розташоване неподалік Ротергема, наче "застигло" у 18 столітті. Його вулиці та будинки зберегли автентичний вигляд завдяки суворим правилам, встановленим місцевою владою.

Крім того, ми розповідали, що торговці та покупці скаржаться на занепад колись жвавого британського містечка Браунхіллс, яке тепер більше нагадує пустелю, де "щурів більше, ніж людей". Хоча чиновники стверджують, що не все так погано: за останні 15 років населений пункт отримав вигоду від значного розвитку житлового будівництва у центрі.