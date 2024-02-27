Час зупинився: знайдено віддалене село, що "застигло" у 18 столітті (фото)

Гіди рекомендують мандрівникам відвідати місцеві старовинні церкви, а також величезний маєток.

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Британське село Вентворт, що розташоване неподалік Ротергема, наче "застигло" у 18 столітті. Його вулиці та будинки зберегли автентичний вигляд завдяки суворим правилам, встановленим місцевою владою. Про це пише видання The Sun.

Щоб зберегти фасади історичних садиб, 1400 місцевих мешканців мають фарбувати двері в зелений колір, а вікна – в білий. Також тут заборонено відкривати сучасні магазини та заклади фаст-фуду. Натомість працює старовинна крамниця, два паби та ресторан.

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"Щурів більше, ніж людей": місто після закриття знаменитого ринку перетворилось на пустелю

Серед визначних місць мандрівникам варто відвідати місцеві старовинні церкви, а також маєток 18 століття, що вважається одним з найбільших будинків Британії цього періоду.

Крім історичних пам’яток, поруч з Вентвортом розташований центр спадщини Ельсекара, що об’єднує незалежні магазини, майстерні, галереї та кав’ярні.

Щоб зберегти фасади історичних садиб, 1400 місцевих мешканців мають фарбувати двері в зелений колір, а вікна – в білий. Фото: Alamy Щоб зберегти фасади історичних садиб, 1400 місцевих мешканців мають фарбувати двері в зелений колір, а вікна – в білий. Фото: Alamy

Сьогодні британське селище-музей відкрите для туристів зі всього світу – воно розташоване всього за 40 хвилин їзди від Лідса, тож чудово підходить для одноденної подорожі.

Гіди розповідають, що у Вентворті часто знімають фільми та серіали, один з найвідоміших – "Найтемніша година".

Серед визначних місць туристам варто відвідати маєток 18 століття, що вважається одним з найбільших будинків Британії цього періоду. Фото: Alamy

Нагадаємо, раніше Фокус писав про приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, а тепер поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Крім того, ми розповідали, що торговці та покупці скаржаться на занепад колись жвавого британського містечка Браунхіллс, яке тепер більше нагадує пустелю, де "щурів більше, ніж людей". Хоча чиновники стверджують, що не все так погано: за останні 15 років населений пункт отримав вигоду від значного розвитку житлового будівництва у центрі.