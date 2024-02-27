Время остановилось: найдена "застывшая" в 18 веке отдаленная деревня (фото)

Гиды рекомендуют путешественникам посетить местные старинные церкви, а также огромное поместье.

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Британская деревня Вентворт, расположенная неподалеку от Ротергема, как будто "застыла" в 18 веке. Ее улицы и дома сохранили аутентичный вид благодаря строгим правилам, установленным местными властями. Об этом пишет издание The Sun.

Чтобы сохранить фасады исторических усадеб, 1400 местных жителей должны красить двери в зеленый цвет, а окна — в белый. Также здесь запрещено открывать современные магазины и заведения фаст-фуда, зато работает старинный магазин, два паба и ресторан.

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"Крыс больше, чем людей": город после закрытия знаменитого рынка превратился в пустыню

Среди достопримечательностей путешественникам стоит посетить местные старинные церкви, а также поместье 18 века, считающееся одним из крупнейших домов Британии этого периода.

Помимо исторических достопримечательностей, рядом с Вентвортом расположен центр наследия Эльсекара, объединяющий магазины, мастерские, галереи и кофейни.

Чтобы сохранить фасады исторических усадеб, 1400 местных жителей должны красить двери в зеленый цвет, а окна — в белый. Фото: Alamy Чтобы сохранить фасады исторических усадеб, 1400 местных жителей должны красить двери в зеленый цвет, а окна — в белый. Фото: Alamy

Сегодня британский поселок-музей открыт для туристов со всего мира — он расположен всего в 40 минутах езды от Лидса, поэтому прекрасно подходит для однодневного путешествия.

Гиды рассказывают, что в Вентворте часто снимают фильмы и сериалы, один из самых известных — "Темный час".

Среди достопримечательностей туристам стоит посетить поместье 18 века, считающееся одним из крупнейших домов Британии этого периода. Фото: Alamy

Напомним, ранее Фокус писал о приморском курорте на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, а теперь постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, мы рассказывали, что торговцы и покупатели жалуются на упадок некогда оживленного британского городка Браунхиллс, который теперь больше напоминает пустыню, где "крыс больше, чем людей". Хотя чиновники утверждают, что не все так плохо: за последние 15 лет населенный пункт получил выгоду от значительного развития жилищного строительства в центре.