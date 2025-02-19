Богом забытое село называют одним из лучших мест для жизни (фото)

Живописный уголок, расположенный в горном регионе с большим количеством зеленых насаждений, может предложить много интересных вариантов для развлечений, чтобы отдохнуть во время отпуска.

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Деревня Пембери — незаслуженно забытая жемчужина английского графства Кент. Этот населенный пункт называют одним из лучших мест для жизни в Великобритании. Гиды рекомендуют туристам обязательно наведаться туда во время однодневного путешествия или отпуска. Об этом пишет издание The Mirror.

Согласно рейтингу, составленному компанией Garrington Property Finders, Пембери занимает третье место среди лучших мест для жизни в Кенте, уступая лишь Саутборо и Танбридж-Уэллсу. На национальном уровне деревня также показала хорошие результаты, заняв 113 место из более 1400 конкурентов.

Пембери занимает третье место среди лучших мест для жизни в Кенте Фото: Google Maps

Живописному району есть что предложить туристам, в частности одно из самых любимых мест среди путешественников — Black Horse ("Черный конь") на Хай-стрит. Это классический английский паб с большим камином, где можно попробовать сытные домашние блюда, в частности жаркое. Заведение имеет положительную оценку (4,5 звезды) на основе 400 отзывов на TripAdvisor.

Несмотря на то, что в Пембери нет грандиозных достопримечательностей, как в соседнем Пантилесе, живописный уголок, расположенный в горном регионе с большим количеством зеленых насаждений, может предложить много интересных вариантов для развлечений, чтобы отдохнуть во время отпуска.

Там работает четырехзвездочный отель Mercure Tunbridge Wells — излюбленное место для проведения свадеб, частных мероприятий и вечеринок. Также к услугам путешественников большой супермаркет Tesco и садовый центр Notcutts Garden Centre. Те, кому понравится атмосфера в Пембери, могут приобрести там недвижимость, ведь цены на жилье там довольно демократичные.

Живописный район имеет что предложить туристам Фото: Google Maps

Напомним, ранее Фокус писал, что британская деревня Вентворт, расположенная неподалеку от Ротергема, как будто "застыла" в 18 веке. Его улицы и дома сохранили аутентичный вид благодаря строгим правилам, установленным местными властями.

Кроме того, мы рассказывали, что торговцы и покупатели жалуются на упадок некогда оживленного британского городка Браунхиллс, который теперь больше напоминает пустыню, где "крыс больше, чем людей". Хотя чиновники утверждают, что не все так плохо: за последние 15 лет населенный пункт получил выгоду от значительного развития жилищного строительства в центре.