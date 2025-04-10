"Застывшее во времени" село назвали самым красивым местом страны: в чем его фишка (фото)

Живописная деревня Бир, расположенная на побережье Девона, возглавила престижный рейтинг лучших живописных деревень Великобритании по версии влиятельного издания The Telegraph.

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Создатели рейтинга пишут, что этот идиллический уголок поражает своей аутентичностью, историческим шармом и нетронутой природой, создавая ощущение путешествия в прошлое.

"В Бири чувствуется дух рассказов Энид Блайтон с традиционным английским имбирным пивом. Это чрезвычайно приятное место, которое сохраняет старомодный шарм", — так это поселение описывают журналисты.

Идиллический уголок поражает своей аутентичностью Фото: Pecorama

На официальном сайте громады указано: "Наше село идеально воплощает представление о классическом английском приморском отдыхе. Каждый уголок создан для идеальной однодневной поездки или более длительного отдыха в лучших традициях".

Скрытая жемчужина

Бир производит впечатление скрытой жемчужины, где "время будто остановилось", позволяя путешественникам окунуться в аутентичную атмосферу традиционной Англии.

Продвигаясь вглубь деревни, посетители оказываются на прекрасно сохранившейся главной улице, которая изобилует традиционными пабами и магазинами, многие из которых передавались из поколения в поколение, сохраняя неповторимое оформление.

Туристы могут окунуться в аутентичную атмосферу традиционной Англии Фото: Pecorama

Исторически на этой территории проживали контрабандисты, которые прятались в многочисленных пещерах в скалах. Сегодня эти маленькие бухты идеально подходят для вылова крабов.

В Бир можно добраться на автомобиле или поезде от ближайших городов Эксминстер и Эксетер, а в самой деревне и ее окрестностях есть широкий выбор жилья для путешественников.

Напомним, ранее Фокус писал о деревне Пембери — скрытой жемчужине английского графства Кент, которую часто недооценивают. Ее считают одним из самых комфортных мест для проживания в Великобритании. Экскурсоводы советуют обязательно включить это живописное место в маршрут однодневного путешествия или отпуска.

Также мы рассказывали о том, как торговцы и покупатели сетуют на упадок некогда оживленного городка Браунхиллс в Великобритании, который сегодня больше похож на пустырь. Мол, "крыс здесь больше, чем людей". В то же время местные власти убеждают, что ситуация не так критична: за последние 15 лет центр города существенно выиграл благодаря активному развитию жилищного строительства.