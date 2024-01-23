Рианна, Дева Кассель и Аня Тейлор-Джой: кто из звезд посетил показ Dior на Неделе моды в Париже

В Париже стартовало главное модное событие сезона. И селебрити съехались во французскую столицу.

Аня Тейлор-Джой, Рианна, Натали Портман и Элизабет Дебики стали гостями роскошного показа Dior на Неделе высокой моды, которая стартовала в Париже. И каждая из звезд выбрала образ по своему вкусу. Самой экстравагантной, конечно, была Рианна, которая только недавно снова стала посещать модные мероприятия после рождения второго ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя Аня Тейлор-Джой решила намекнуть на свою последнюю роль в фильме "Фуриоса" и дополнила свое струящееся красное кружевное платье грубыми байкерскими ботинками.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Тем временем 33-летняя звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики продемонстрировала свое утонченное чувство стиля в белой рубашке, открывающей плечи и широких брюках-палаццо.

Элизабет Дебики

Натали Портман, которая сейчас переживает травмирующий развод со своим супругом Бенджамином Мильпье, также присутствовала на мероприятии и продемонстрировала смелый образ. Натали надела черный пиджак и короткую юбку, дополнив образ туфлями на высоких каблуках и на платформе.

Натали Портман

Рианна и ее партнер A$AP Rocky тайно приехали в Париж в воскресенье вечером со своими маленькими детьми.

18-месячный RZA и шестимесячный Риот Роуз Майерс на модном показе не появились, видимо, оставшись с отцом.

Рианна Фото: Getty Images

А Рианна продемонстрировала свой причудливый образ: стеганый костюм и кепку, надвинутую на один глаз. Образ она дополнила бриллиантовыми украшениями и туфлями на шпильке.

Также на показе присутствовала актриса Гленн Клоуз, которая добавила в свой образ красок, выбрав расшитую пайетками сумочку Dior.

Гленн Клоуз и Жюльетт Бинош со спутниками

А Дева Кассель была в одном из фирменных бежевых тренчей бренда и в этот раз не выходила на подиум.

Дева Кассель со спутником

Напомним, Неделя высокой моды в Париже пройдет с 22 по 25 января, модные показы пройдут на разных площадках в разных концах французской столицы. Так, на показе Dior модели представляли творения дизайнера Марии Грации Кьюри.

Показ Dior

Коллекции Haute Couture представляются два раза в год – в январе и июле.

Даты определяются Французской федерацией моды, известной как Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Днем ранее прошел показ Schiaparelli, который посетили Зендая, Хантер Шафер и Дженнифер Лопес. Последняя появилась на показе в роскошном манто, расшитом лепестками белых роз.