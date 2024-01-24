Стало известно, как Кейт Миддлтон общается с детьми, пока находится в больнице

Многодетная мама перенесла операцию на брюшной полости, которую назвали "плановой". Ожидается, что ближайшие месяцы она не появится на публике.

Стало известно, как Кейт Миддлтон поддерживает связь со своими детьми во время пребывания в Лондонской клинике, где она восстанавливается после запланированной операции на брюшной полости. Об этом пишет Hello Magazine.

Принцесса Уэльская не видела вживую принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи после того, как ей в январе 2024 года сделали плановую операцию. Ожидается, что супруга принца Уильяма покинет больницу в четверг, 25 января.

Однако стало известно, что многодетная мама поддерживает связь со своими наследниками через FaceTime, тогда как ее муж опекает их в коттедже Аделаида, семейном доме в поместье Виндзор.

"Кейт любит говорить через FaceTime с детьми, когда она работает за границей, поэтому я уверена, что они будут поддерживать регулярную связь, пока она будет в больнице, и дети будут рады увидеть ее, как только она выздоровеет", — рассказывает редактор Эмили Нэш.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

"Ей нравится, когда вокруг нее есть семья, поэтому она с нетерпением будет ждать, когда вернется домой и пообнимается с детьми", — добавляет Эмили.

И принц Уэльский, и его возлюбленная довольно практичные родители: они водят детей в школу, посещают спортивные матчи и концерты. Пока жена восстанавливается после операции, этим будет заниматься сам Уильям.

Как известно, испанская няня Мария Тереза Туррион Борралло больше не живет с семьей Уэльских после того, как они переехали в свой дом с четырьмя спальнями в Виндзоре, но она постоянно помогает, как и родители Кейт Миддлтон Кэрол и Майкл, которые живут в деревне Баклбери примерно в 40 минутах езды от них.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о части обязанностей Кейт Миддлтон, которую она все-таки будет выполнять.