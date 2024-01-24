Хайди Клум показала редкие кадры своих детей (фото, видео)

Всего у звезды подрастают четверо наследников. Трое из них родились в союзе с певцом Силом.

50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась редкими кадрами со своим сыном Генри, 18 лет, и дочерью Лени, 19 лет, когда их семья наслаждалась итальянским банкетом в Нью-Йорке. Фото и видео звезда подиумов опубликовала в Instagram с более чем 11 млн подписчиков.

Многодетная мама сложила губы в поцелуе, когда двое ее старших детей наклонились к ней с обеих сторон, чтобы сделать совместное селфи.

Клум была в темном свитере, а улыбающийся Генри был непринужденно одет в черно-белый свитшот с круглым вырезом.

Тем временем Лени выбрала нюдовую помаду и распустила свои волосы.

Хайди Клум с детьми

К судье "America's Got Talent" также присоединились ее муж Том Каулитц и бойфренд Лени Арис Рачевски, хотя точно неизвестно, были ли там другие дети модели — 17-летний сын Йохан и 14-летняя дочь Лу.

Хайди также опубликовала несколько видео с их роскошной трапезой, которая включала блюдо из грибов, жареные брокколи и большую тарелку мяса.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

"Когда в Нью-Йорке", — сказала немецкая топ-модель в одном видео, демонстрируя семейный вечер в городе.

В другом видео она поздравила своих детей, а затем сказала: "Ням, ням, ням, ням — все жуют".

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. У супругов нет общих детей, однако у модели есть четверо наследников от предыдущих союзов. Лени — дочь итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Остальные трое детей — от певца Сила.

Напомним, как Хайди Клум и Том Каулитц провели Рождество 2023.

Также Фокус писал о съемке Хайди Клум с дочкой Лени для рекламного кампейна нижнего белья.