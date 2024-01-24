Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время Недели моды в Париже (фото)
Знаменитость стала единственной женщиной, которая вышла на подиум во время мужского показа Balmain осень/зима 2024. Она драматично завершила событие.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на подиум во время Недели моды в столице Франции. Снимками мама двоих детей делится в своем Instagram.
Кэмпбелл приняла участие в показе французского бренда Balmain. Звезда подиумов и глянца поблагодарила креативного директора модного дома Оливье Рустинга.
Супермодель была единственной женщиной, которая вышла на подиум во время мужского показа Balmain осень/зима 2024 — и она драматично завершила событие.
Мама двоих детей вышла на подиум в привлекательном золотом головном уборе, который вертикально спускался вниз по лицу, вместе с большой скульптурой, расположенной на передней части тела. Золотое украшение, которое, казалось, соединялось с поясом вокруг ее талии, содержало букет металлических цветов, которые держала пара рук.
Выразительное изделие частично скрывало остальной ее наряд, который включал черные брюки и светло-коричневый топ с глубоким декольте. На плечи Кэмпбелл было накинуто оверсайз-пальто верблюжьего оттенка.
Коллекция была разработана креативным директором Balmain Оливье Рустингом, который сказал Vogue, что хочет воссоздавать "роскошь" и ее многозначность в каждом образе.
Напомним, Наоми Кэмпбелл почтила память Нельсона Манделы.
Также Фокус писал о слухах относительно вероятной женитьбы Наоми Кэмпбелл.