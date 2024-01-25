57-летняя Сальма Хайек показала себя без макияжа (фото)

После Помпей звезда посетила остров Прочида в Италии. Сальма показала плоды природы и ее "чувство юмора".

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала себя без макияжа. Снимками из путешествия по Италии звезда экрана делится в Instagram с более 27 млн подписчиков.

Жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино отправилась на "волшебный остров" в Италии. Обладательница "Оскара" посетила Прочиду, где собрала свежую клубнику, лимоны и помидоры на местной ферме.

"Благодарна за эти моменты общения с матушкой-природой", — написала Сальма.

Актриса была в повседневном синем комбинезоне, прозрачных очках и с распущенными вьющимися волосами.

Сальма Хайек в Италии

"И да, этот лимон такой же большой, как моя голова — собственное чувство юмора природы!" — добавила знаменитость.

Она также нашла время, чтобы позировать для селфи перед спелыми помидорами, которые заполняли пейзаж. В частности, Хайек показала фотографию большого лимона, упомянутого в ее подписи. Сальма продемонстрировала аномально большой размер цитрусового фрукта.

На следующем снимке она изображена с тем, кто, похоже, является одним из рабочих местной фермы.

Эти изображения появились через два дня после того, как актриса поделилась, что посетила древний город Помпеи, Италия.

Сальма Хайек посетила Помпеи

Напомним, Сальма Хайек показала свои архивные откровенные фото.

Также Фокус писал о новогодней елке в доме Сальмы Хайек.