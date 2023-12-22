Сальма Хайек обняла Линду Евангелисту (видео)
Актриса и модель связаны с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.
57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась видео с канадской супермоделью Линдой Евангелистой, 58. Ролик звезда экрана опубликовала в Instagram под новогоднюю песню.
Жена и бывшая возлюбленная французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, 61, презентовали книгу с фото Евангелисты, которые сделал Стивен Мейзел.
"Идеальная идея для подарка. Линда Евангелиста. Фотографировал Стивен Мейзел", — отметила Хайек.
На видео знаменитости улыбаются и обнимаются.
"Всегда благодарю тебя, моя самая дорогая Сальма, за поддержку. Мои средства идут на рак груди", — написала звезда подиумов, которая последние годы борется с онкологией.
"Женщины поддерживают женщин", "Это так красиво видеть!", "две прекрасные женщины", — реагируют на видео подписчики актрисы.
Линда — бывшая девушка Франсуа-Анри Пино. Пара встречалась в начале 2000-х и воспитывает общего сына Огюстена, 17 лет. Сейчас же бизнесмен женат на актрисе Сальме Хайек, которая родила ему дочь Валентину в 2007 году. Звездные супруги заключили брак в 2009 году.
Также у Пино есть дети от дизайнера Доротеи Лепер — дочь Матильда и сын Франсуа.
Напомним, Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком купальнике.
Также Фокус писал о строгих диетах Линды Евангелисты в расцвете ее карьеры.