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Стиль жизни

Сальма Хайек поделилась новогодним кадром возле елки (фото)

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Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault | Сальма Хайек с домашним питомцем

Знаменитость поздравила людей и собак с наступающими праздниками.

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала елку в своем доме. Новогодним кадром звезда экрана поделилась в Instagram с более 27 млн подписчиков.

На фото мама одного ребенка позировала вместе с домашним любимцем на фоне украшенного дерева и шкафа с книгами в деревянном доме. Хайек примеряла праздничный свитер с надписью "Я люблю Рождество". Ее волосы были распущены.

"Счастливых праздников всем вам, люди и собаки", — написала Сальма.

Сальма Хайек с домашним питомцем

"Это идеальное фото для праздничной открытки", "Счастливого Рождества и веселых праздников", "Самое красивое фото, елка, собака и Сальма", — пишут в комментариях к фото фолловеры звезды экрана.

Интересно, что фото также прокомментировала бывшая возлюбленная мужа актрисы Линда Евангелиста, оставив эмодзи в виде елок и собачьих лапок. Канадская супермодель и французский миллиардер Франсуа-Анри Пино были в отношениях в начале 2000-х и стали родителями сына Огюстена. После разрыва знаменитости поддерживают связь и посещали одни публичные мероприятия.

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Напомним, Дженнифер Лопес поделилась новогодними кадрами возле елки в своем роскошном поместье.

Также Фокус писал о звездах, которые прямо рассказывают о своей ненависти к рождественским праздникам.