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Стиль життя

Сальма Хаєк поділилася новорічним кадром біля ялинки (фото)

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Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault | Сальма Хаєк з домашнім улюбленцем

Знаменитість привітала людей та собак з прийдешніми святами.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк показала ялинку у своєму домі. Новорічним кадром зірка екрану поділилася в Instagram з понад 27 млн підписників.

На фото мама однієї дитини позувала разом з домашнім улюбленцем на фоні прикрашеного дерева та шафи з книгами в деревʼяному будинку. Хаєк приміряла святковий светр з надписом "Я люблю Різдво". Її волосся було розпущене.

"Щасливих свят усім вам, люди та собаки", — написала Сальма.

Сальма Хаєк з домашнім улюбленцем

"Це ідеальне фото для святкової листівки", "Щасливого Різдва та веселих свят", "найкрасивіше фото, ялинка, собака і Сальма", — пишуть у коментарях до фото фоловери зірки екрану.

Цікаво, що фото також прокоментувала колишня кохана чоловіка акторки Лінда Євангеліста, залишивши емодзі у вигляді ялинок та собачих лапок. Канадська супермодель та французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно були у стосунках на початку 2000-х та стали батьками сина Огюстена. Після розриву знаменитості підтримують звʼязок та відвідували одні публічні заходи.

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Нагадаємо, Дженніфер Лопес поділилася новорічними кадрами біля ялинки у своєму розкішному маєтку.

Також Фокус писав про зірок, які прямо розповідають про свою ненависть до різдвяних свят.