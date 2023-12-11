Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в яскравому бікіні (фото)

Знаменитість показала свій "настрій неділі".

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в яскравому бікіні. Кадрами літнього відпочинку посеред зими зірка ділиться у своєму Instagram з понад 27 млн підписників.

На фото знаменитість постала в жовтому купальнику на фоні стіни. Волосся Сальма зібрала в пучок та додала до пляжного образу чорні сонцезахисні окуляри.

"Настрій неділі", — лаконічно підписала знімок зірка фільму "Фріда".

Сальма Хаєк

"Недільний настрій, який нам усім потрібен", "Люба, як ти виглядаєш так неймовірно?", "Найгарніша", "Я люблю тебе @salmahayek ти найкраща за всі часи!!!" — реагують на нову фотографію Хаєк її підписники.

Наразі акторка одружена з 61-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Пара виховує доньку Валентину, яка народилася у 2007 році. Також у бізнесмена є діти від попередніх союзів, зокрема, син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Сальма Хаєк часто ділиться кадрами в купальниках, демонструючи підтягнуту фігуру. Зазвичай зірка екрану відпочиває у своїх рідних краях — у Мексиці.

Нагадаємо, Сальма Хаєк зʼявилася на публіці в стильному костюмі-трійці.

Також Фокус писав про 86-річчя батька Сальми Хаєк.