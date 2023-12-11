Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком бикини (фото)

Знаменитость показала свое "настроение воскресенья".

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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком бикини. Кадрами летнего отдыха посреди зимы звезда делится в своем Instagram с более 27 млн подписчиков.

На фото знаменитость предстала в желтом купальнике на фоне стены. Волосы Сальма собрала в пучок и добавила к пляжному образу черные солнцезащитные очки.

"Настроение воскресенья", — лаконично подписала снимок звезда фильма "Фрида".

Сальма Хайек

"Воскресное настроение, которое нам всем нужно", "Дорогая, как ты выглядишь так невероятно?", "Самая красивая", "Я люблю тебя @salmahayek ты лучшая за все времена!!!" — реагируют на новую фотографию Хайек ее подписчики.

Сейчас актриса замужем за 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Пара воспитывает дочь Валентину, которая родилась в 2007 году. Также у бизнесмена есть дети от предыдущих союзов, в частности, сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Сальма Хайек с мужем Фото: Getty Images

Сальма Хайек часто делится кадрами в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру. Обычно звезда экрана отдыхает в своих родных краях — в Мексике.

Напомним, Сальма Хайек появилась на публике в стильном костюме-тройке.

Также Фокус писал о 86-летии отца Сальмы Хайек.