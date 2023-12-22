Сальма Хаєк заобіймала Лінду Євангелісту (відео)

Акторка та модель повʼязані з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася відео з канадською супермоделлю Ліндою Євангелістою, 58. Ролик зірка екрану опублікувала в Instagram під новорічну пісню.

Дружина та колишня кохана французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, 61, презентували книгу з фото Євангелісти, які зробив Стівен Мейзел.

"Ідеальна ідея для подарунку. Лінда Євангеліста. Фотографував Стівен Мейзел", — зазначила Хаєк.

На відео знаменитості посміхаються та обіймаються.

"Завжди дякую тобі, моя найдорожча Сальмо, за підтримку. Мої кошти йдуть на рак грудей", — написала зірка подіумів, яка останні роки бореться з онкологією.

Лінда Євангеліста та Сальма Хаєк

"Жінки підтримують жінок", "Це так красиво бачити!", "дві прекрасні жінки", — реагують на відео підписники акторки.

Лінда — колишня дівчина Франсуа-Анрі Піно. Пара зустрічалася на початку 2000-х та виховує спільного сина Огюстена, 17. Наразі ж бізнесмен одружений з акторкою Сальмою Хаєк, яка народила йому доньку Валентину у 2007 році. Зіркове подружжя уклало шлюб у 2009 році.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Також у Піно є діти від дизайнерки Доротеї Лепер — донька Матільда та син Франсуа.

Нагадаємо, Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в яскравому купальнику.

Також Фокус писав про суворі дієти Лінди Євангелісти в розквіті її карʼєри.