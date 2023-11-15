Вода, чай та суп: Лінда Євангеліста розповіла про свої суворі дієти

Наразі зірка не вдається до таких методів, проте відверто розповідає про пережитий досвід.

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58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста розповіла про свої жорстокі дієти. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та глянців італійського походження зізналася, як вона підтримувала свою фігуру під час розквіту карʼєри.

"Раніше я могла їсти все. Ближче до 30 років мій метаболізм почав сповільнюватися. Я стала активно тренуватися у 27 років. Я трохи схудла, коли літала майже щодня, я просто трохи підтримувала вагу. Але був час, коли довелося за нею уважно спостерігати", – пригадує Євангеліста.

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Лінда Євангеліста Фото: Instagram @lindaevangelista

Зокрема, супермодель використовувала метод Master Cleanse, під час якого вона пила лише солону воду та трав’яний проносний чай протягом десяти днів. Також вона почала робити чистки організму в пустелі поблизу Палм-Спрінгс.

"Ви просто пʼєте рідини — воду з лимоном і м’ятою або неміцний чай", — розповідає канадська знаменитість, додаючи, що також у її раціон міг входити суп з овочів.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Втім, наразі Лінда не вдається до таких методів.

Нагадаємо, останні пʼять років супермодель бореться з раком молочної залози.

Також Фокус писав про нещасливий шлюб Лінди Євангелісти з Джеральдом Марі.