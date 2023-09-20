"Аб'юз і насильство": Лінда Євангеліста розкрила деталі нещасливого шлюбу з Джеральдом Марі

Лінда вийшла заміж за главу Elite Model Management у 22 роки. Усі п'ять років шлюбу, за зізнанням моделі, були аб'юзивними.

Related video

Краса, багатство і всесвітня слава — ще не гарантія щасливого особистого життя, що власним прикладом довела одна з легендарних супермоделей Лінда Євангеліста, розповівши свою історію в новому документальному серіалі "Супермоделі", який наразі транслюється на Apple TV+, пише The New York Post.

Важливо

Лінда Євангеліста зізналася, що бореться з раком уже 5 років

За п'ять років шлюбу з главою європейського підрозділу Elite Models Джеральдом Марі красуня неодноразово піддавалася образам і насильству з боку чоловіка.

"Я дізналася, що, можливо, у мене були неправильні стосунки. Легше сказати, ніж зробити, розірвати образливі стосунки. Я розумію цю концепцію, тому що я жила нею. Якби йшлося тільки про те, щоб сказати: "Я хочу розлучення, побачимося"... це не спрацює", — пояснила Євангеліста.

Лінда вийшла заміж за Марі, коли їй було 22 роки, а на момент розлучення дівчині виповнилося 27.

"Він відпускав мене, поки отримував усе. Але я була в безпеці й отримала свободу", — згадує Лінда.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джеральд Марі Фото: Getty Images

Відверто про свій шлюб вона змогла розповісти тільки після того, як 2020 року кілька жінок заявили, що Марі піддав їх сексуальному насильству в 1980-х і 1990-х роках.

"Завдяки силі всіх цих жінок, які виступили вперед, хай благословить їх усіх Бог, це додало мені сміливості говорити зараз. Під час моїх стосунків з Джеральдом Марі я нічого не знала про ці сексуальні звинувачення проти нього, тому я не могла допомогти цим жінкам. Почувши їх зараз і ґрунтуючись на своєму власному досвіді, я вважаю, що вони говорять правду. Це розбиває мені серце, тому що ці рани, можливо, ніколи не загояться, і я захоплююся їхньою сміливістю і силою після заяви", — говорила Євангеліста The Guardian 2020 року.

Колишнього агента також звинуватили в тому, що він використовував своє агентство для управління секс-клубом, а також давав моделям кокаїн, щоб вони худнули.

Адвокати Марі розкритикували звинувачення в жорстокому поводженні, заявивши, що він "ніколи не вчиняв жодного акту насильства":

"Джеральд Марі рішуче заперечує проти наклепницьких і неправдивих звинувачень, висунутих проти нього. Він відмовляється брати участь у цій нечесній полеміці в ЗМІ".

2021 року справу проти Марі було закрито французькою прокуратурою після закінчення строку давності. Однак Євангеліста хоче, щоб його притягнули до відповідальності.

"Мені б хотілося, щоб справедливість восторжествувала. Мені б хотілося, щоб такі придурки двічі подумали і злякалися, і мені б хотілося, щоб жінки знали, що вони не самотні".

Крім Євангелісти, свої історії в серіалі розповідають Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Крісті Тарлінгтон.

Раніше Фокус писав, що Джеральда Марі у зґвалтуваннях звинуватили понад 20 жінок.